Napoli | non si molla Lobotka

Una moneta per Napoli - cosa non voleva dire De Magistris (e cosa il web gli ha attribuito) : Siamo il Paese con il più alto tasso di ignoranza finanziaria del vecchio continente. E non è solo un problema dell’ormai iconica vecchietta da cui non si può pretendere che impari a leggere il Financial Times. L’incompetenza in materia finanziaria investe, invece, anche opinion leader e rappresentanti della politica oltre ovviamente ai webeti tuttologi che hanno inondato i social di commenti superficiali e ironici, quando non offensivi, per la ...

Il Napoli non vuole clausole per Zielinski : Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto di Piotr Zielinski , ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro sta cercando di non inserire alcuna clausola rescissoria nel suo contratto perchè dato il forte interesse di club inglesi per lui si potrebbe aprire una remunerativa asta per una ...

Napoli - già spente le telecamere anti-stese al Rione Sanità : non c?è il contratto : La camorra, le nuove «paranze» dei baby boss, il controllo del territorio e la saga delle promesse mancate: a cominciare dal funzionamento delle telecamere di videosorveglianza nel Rione...

Nazionale - Jorginho non dimentica il Napoli : “mi manca tutto - ma qui in Premier è tutta un’altra cosa” : Il centrocampista del Chelsea ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano “Guardando il Mondiale non ho notato un gap enorme tra noi e le migliori nazionali, dobbiamo lavorare tanto perché i margini di crescita ci sono“. E’ il pensiero del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, sull’Italia durante la conferenza stampa tenuta a Coverciano in vista dei due impegni ...

Nazionale - Jorginho : 'Il Napoli non è in crisi - ma la Juve resta favorita' : 'La Juventus parte sempre favorita e l'arrivo di Ronaldo lo conferma, non vedo un Napoli in crisi, sono certo del valore della squadra'. È il pensiero del centrocampista del Chelsea, Jorginho, ...

Napoli - con targa bulgara non paga il pedaggio in tangenziale per 1378 volte : multa di soli 295 euro : È passato sulla tangenziale di Napoli per quasi 1.400 volte senza pagare il pedaggio. La Polizia stradale di Fuorigrotta, a Napoli, ha individuato e multato uno dei titolari di una società di ...

Napoli - l’ex allenatore Bianchi : “Ancelotti non ha la bacchetta magica - serve tempo” : L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è stato ospite ai microfoni di Radio Marte e ha detto la sua sull’inizio dell’era Ancelotti: “E’ giusto lasciare lavorare con tranquillita’ Ancelotti che ha in mano una macchina nuova che non conosce e non si puo’ pensare abbia la bacchetta magica. Ancelotti ha grande valore e saprà mettere le mani sul Napoli. E’ appena iniziata la corsa a tappe ...

Napoli - de Magistris pensa a una moneta parallela. Ma i precedenti non fanno ben sperare : La moneta parallela di Napoli annunciata dal sindaco Luigi de Magistris sarà più simile a quella della California o a quelle dell’Argentina? De Magistris ha annunciato con molta enfasi che la città di Napoli si renderà autonoma dal sistema politico del nord e dal governo “nordista” restando comunque ovviamente rispettosa delle leggi e della Costituzione. Il sindaco partenopeo annuncia in particolare tre misure: promulgherà un manifesto ...

Meg : «Gli anni ’80 non sono stati un bel periodo a Napoli c’era la speculazione edilizia - l’eroina e il terrorismo» : MEG firma la colonna sonora ed è voce narrante del film documentario di Francesco Patierno “Camorra“, presentato domenica 2 settembre all’interno dell 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia e che andrà in onda domani, martedì 4 settembre, su Rai3 in seconda serata. All’interno anche il brano inedito “Corona di Spine“, che la cantautrice ha scritto ispirata dal materiale di repertorio delle teche ...

Napoli - Di Canio a Sky Calcio Club : 'Ancelotti preso per il turnover - ma non si rischia troppo?' : Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato di uno dei temi della terza giornata di Serie A: il turnover effettuato da Carlo Ancelotti nella gara sul campo della Sampdoria, poi persa per ...

Napoli - lite Insigne-Verdi? Il club non ci sta ed alza la voce : Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, nel,e ultime ore sono circolate voci su una presunta lite all’intervallo tra Insigne e Verdi, il club azzurro ha deciso di uscire allo scoperto, ecco il comunicato: “c’è qualcuno che ha scritto che la sostituzione di Insigne e Verdi è stata decisa perché i due ragazzi avrebbero litigato negli spogliatoi. Questo genere di ‘giornalismo’ è avvilente. ...

Napoli - che batosta a Marassi : non si può partire sempre così male : Tre schiaffi dalla Samp, l'ultimo dall'ex Quagliarella con una rete da fuoriclasse. Brutto stop per il Napoli, mai pericoloso e rovinato da una difesa fiacca (6 gol in 3 gare). Una...

Napoli - Ancelotti : "Atteggiamento sbagliato : non possiamo iniziare così" : Carlo Ancelotti lo aveva detto nella conferenza stampa di ieri e forse avvertiva il pericolo: non si può sempre andare sotto e rimediare. E dopo due rimonte consecutive, a Marassi il Napoli è stato ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la terza giornata : pesante sconfitta del Napoli a Genova - si sblocca la Lazio contro il Frosinone : La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 ha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo. Prima ...