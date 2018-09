Napoli in ansia per Chiriches | si teme la rottura del crociato

Napoli - Fabian Ruiz : “Qui grazie ad Ancelotti - aspetto con ansia il debutto” : “Perché ho scelto il Napoli? In primis perché mi volevano, poi perché mi piaceva il progetto e sia Albiol che Callejon mi hanno parlato benissimo della città; inoltre Ancelotti è stato decisivo, mi ha trasmesso sin da subito grande fiducia. Ora non vedo l’ora di debuttare in azzurro, cosa a cui tengo da morire. Ho avuto la sfortuna di farmi male, ma non ho perso il buonumore e ora sono pronto. Sarà il mister decidere quando e ...