Napoli | che tegola! Chiriches si infortuna al ginocchio in Nazionale

Napoli - sfumato un acquisto - anche - a causa di Hamsik - : Il Napoli avrebbe potuto avere un rinforzo estivo, che non è arrivato anche per la permanenza in azzurro di Marek Hamsik. Si tratta di Stanislav Lobotka, nazionale slovacco , come il capitano ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

'Dammi 5 euro o ti butto giù la moto' - arrestati tre parcheggiatori abusivi a Napoli : Dovranno rispondere di estorsione aggravata i tre parcheggiatori abusivi arrestati ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Massimo Barone, Antonio Rigillo e Gianluca Esposito sono stati ...

Calcio Napoli : le polemiche - il vero nemico da combattere : Nel Calcio come nella politica o nella vita sociale, non si guarda mai nella propria casa cercando di apprezzarne il contenuto o di migliorarla ma solo nelle case degli altri… sperando che la "...

A tutto Sarri : “vi racconto l’addio di Higuain al Napoli e quel giorno che presero Ancelotti” : Maurizio Sarri ha parlato del suo addio al Napoli ed anche della cessione di Higuain alla Juventus e dell’arrivo di Ancelotti Maurizio Sarri ha parlato a tutto tondo del suo addio al Napoli e non solo. Ai microfoni de Il Mattino, il tecnico del Chelsea ha svelato alcuni particolari del rapporto con De Laurentiis: “Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso ...

Napoli - il giallo del gas che ha ucciso l'ascensorista : Un accumulo di anidride carbonica, o forse un gas la cui natura ancora non è stata definita. Potrebbe essere stato questo ad uccidere l'operaio di 49 anni che, mercoledì pomeriggio, stava effettuando ...

Napolimania : basta porcate sulla pelle dei tifosi - anche perché le curve sono pericolose per tutti : ... 'Ad oggi nessuno ci ha contattato, come non era stato fatto per il Milan', dimostra che lo stadio sta solo diventando questione politica tra amministratori pubblici e De Laurentiis. IL BUON SENSO - ...

Gioia Jorginho : «Io un pilastro? Che stimolo... E Napoli manca» : A proposito, che mondo è quello del Chelsea? «Si dovrebbe vivere per capire la differenza. Forse tutto è molto più chiaro quando arrivi in un centro d'allenamento con 38 campi di calcio...». Oggi ...

Albiol : 'Difficile che Ronaldo riesca a fare 40 gol in serie A. Napoli? Avverto affetto e fiducia' : Avrebbe voluto arrivare alla sosta con un umore completamente diverso Raul Albiol , costretto a subire al Ferraris un pesante ko con il suo Napoli al cospetto della Samp . Come se non bastasse, il ...

Napoli - Albiol : 'Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A' : 'Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A. Il calcio italiano è diverso da quello che si gioca in Spagna': lo afferma il difensore del Napoli e della Spagna Raul Albiol che ...

Caos San Paolo - il Napoli giocherà 'in fitto' a casa sua : salasso dal Comune : La bozza della nuova convenzione - chiarisce poi l'assessore allo Sport - l'abbiamo riposta in un cassetto e non ha avuto seguito'.

Serie A ai raggi X : Ronaldo a secco - Zajc che sorpresa. Napoli - ogni tiro subito è un gol : Se si parlasse di percentuale di conversione saremmo sotto al 40%, ma liberarsi costantemente lo spazio per mettere in difficoltà il portiere avversario è una nota di merito in uno sport in cui ...

Napoli - l’ex allenatore Bianchi : “Ancelotti non ha la bacchetta magica - serve tempo” : L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è stato ospite ai microfoni di Radio Marte e ha detto la sua sull’inizio dell’era Ancelotti: “E’ giusto lasciare lavorare con tranquillita’ Ancelotti che ha in mano una macchina nuova che non conosce e non si puo’ pensare abbia la bacchetta magica. Ancelotti ha grande valore e saprà mettere le mani sul Napoli. E’ appena iniziata la corsa a tappe ...