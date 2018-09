Napoli | che tegola! Chiriches rischia l' operazione ai legamenti crociati

Napoli - ag. Chiriches : 'Una società italiana lo voleva - ma per Ancelotti è importante' : Paolo Conti, agente del difensore del Napoli Vlad Chiriches , ha parlato del suo assistito ai microfoni di Telekom Sport : ' Aveva ricevuto una offerta da quindici milioni di euro , ma l'allenatore Carlo Ancelotti non ha voluto dare l'ok alla cessione . Non era il Fenerbahce il club dell'offerta, ma una società ...

Napoli - un'altra tegola : Chriches s'infortuna al ginocchio e lunedì si opera : Vlad Chiriches, che ieri è uscito dopo mezz'ora nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal professor Mariani. Lo comunica il Napoli, ...

Napoli - infortuno Chiriches : il romeno si ferma per un problema al ginocchio : Vlad Chiriches costretto a fermarsi per un infortunio, nelle prossime ore il Napoli diramerà il consueto comunicato in merito agli acciaccati Napoli, infortuno per il difensore Vlad Chiriches, impegnato ieri con la maglia della sua Nazionale. Dopo solo mezz’ora di impiego con la Romania, il calciatore ha avvertito un dolore al ginocchio sinistro, chiedendo subito il cambio al Ct romeno. Nelle prossime ore, lo staff medico della ...

Napoli - la sfida ai parcheggiatori : strisce blu fino alle 3 di notte al Vomero : La presenza dei parcheggiatori abusivi in ogni angolo della città è una situazione ormai insostenibile. Ma una proposta che potrebbe fare da deterrente arriva dalla Municipalità...

Napoli - sfumato un acquisto - anche - a causa di Hamsik - : Il Napoli avrebbe potuto avere un rinforzo estivo, che non è arrivato anche per la permanenza in azzurro di Marek Hamsik. Si tratta di Stanislav Lobotka, nazionale slovacco , come il capitano ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

'Dammi 5 euro o ti butto giù la moto' - arrestati tre parcheggiatori abusivi a Napoli : Dovranno rispondere di estorsione aggravata i tre parcheggiatori abusivi arrestati ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Massimo Barone, Antonio Rigillo e Gianluca Esposito sono stati ...

