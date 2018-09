Nadal e Federer | la fragilità degli uomini straordinari

US Open - Djokovic in finale con Del Potro : “tutti volevano le sfide con Federer e Nadal? Ecco cosa dico” : US Open, Novak Djokovic pronto a dare battaglia nella finale di Flushing Meadows contro l’argentino Del Potro “Tutti aspettavano le sfide con Federer e Nadal? Beh, capisco che Roger e Rafa siano i favoriti quando si parla di Slam, però non dimentichiamoci che Del Potro ha vinto qui nel 2009 e poi è stato costretto a un lungo stop per via degli infortuni ai polsi, ma noi sapevamo che come valore è sempre stato un top 5. E ora ...

US Open – Nadal si interroga sul ritiro : “addio molto personale - non dipenderà da Federer o Djokovic ma da…” : Rafa Nadal parla del suo possibile ritiro: una decisione che il maiorchino vuole prendere personalmente e che non verrà inlfuenzata dalla carriera dei suoi rivali Federer e Djokovic Mentre l’attenzione, in termini di ‘ritiro’, è tutta concentrata su Roger Federer, dopo il ko a sorpresa negli ottavi degli US Open contro Millman, c’è un Rafa Nadal, semifinalista, che si interroga sullo stesso argomento. Se il campione ...

Us Open - Nadal ai quarti - ma cede ancora un set - . Adesso tocca a Federer : ... opposto in un ottavo apparentemente facile contro il n.55 del mondo, l'australiano John Millman. Fra i due c'è un solo precedente, vinto da Federer a Brisbane nel 2015, per il 29enne 'aussie' si ...

Us Open : Djokovic raggiunge Federer e Nadal - Zverev eliminato : NEW YORK - Continua spedita la marcia di Novak Djokovic agli Us Open . Reduce dai trionfi a Wimbledon e Cincinnati , il campione serbo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa. Poco ha potuto ...

Federer - lezione a Kyrgios. Nadal-Anderson più vicini - Lopes Pegna - . Completo e solido - Del Potro ora sogna - Bertolucci - . Roger gioca da ... : Per la cronaca, Castorri ha rimesso a posto la testa a Murray e alla Halep prima che vincessero il loro primo Slam. Nadal spiega che vittorie come quelle di venerdì pomeriggio sono fondamentali: «...

US Open 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai quarti - Del Potro sulla strada di Nadal : Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti. I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco ...

Us Open : Nadal soffre ma passa - oggi in campo Federer contro Kyrgios : Quello che c'è stato in campo ieri notte anche fra Rafa Nadal, n.1 del mondo, e il giovane russo Karen Khachanov, vinto con parecchi brividi in quattro set dallo spagnolo, che si è trovato sotto di ...

Becker : 'Dopo il ritiro di Federer e Nadal sarà molto dura per il tennis' : Quando ho iniziato io, il numero numero uno del mondo era John McEnroe , poi c'era Ivan Lendl , ed ora ci sono Rafael Nadal e Roger Federer . Oggi si gioca dalla linea di base, ai miei tempi ...

'Senza Nadal e Djokovic - Federer non giocherebbe più' - D.Hantuchova : Prima, almeno cinque dei primi dieci del mondo erano decisamente a disagio sull'erba o sulla terra. Ora non è più così, le superfici offrono a tutti l'opportunità di giocare bene ovunque e vincere '. ...

US Open 2018 : Nadal vs Federer in finale? I re non si sono mai sfidati a New York : Per i bookmakers Novak Djokovic è il favorito degli US Open 2018. Di fatto, il vincitore dell'ultimo Wimbledon è testa di serie nr. 6 a New York e, dunque, potrebbe essere protagonista di un quarto piutosto severo [VIDEO] visto che si trova dalla stessa parte del tabellone di Roger Federer. In ogni caso gli appassionati di Tennis, coloro che vivono da anni insieme ai diretti interessati la rivalita' più lunga della storia di questo sport, hanno ...

Tennis - Us Open : Federer sul velluto - Zverev perfetto. Stasera c'è Nadal : Buona la prestazione di Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, ma senza possibilità di superare la Halep, che ha concesso appena 5 game all'australiana Samantha Stosur, vincitrice a sorpresa nel ...

“Avrei voluto giocare con Nadal o Djokovic” - Federer e quel rimpianto nel doppio : Uniqlo ‘spinge’ per una strana coppia : Federer ha svelato un piccolo retroscena sulla sua carriera: Roger avrebbe voluto giocare di più nel doppio, magari con Nadal e Djokovic. Adesso che vestirà Uniqlo invece, potrebbe far coppia con Nishikori Nel corso di una recente intervista, Roger Federer ha parlato di un aspetto particolare della sua carriera che tanto avrebbe voluto ‘sviluppare’, ovvero il doppio. Siamo abituati infatti a vedere Roger Federer giocare (e ...

Tennis : Nadal - Federer e Nole : il fascino di ritrovare tre assi insieme : Una cosa è certa: sarà il torneo maschile più avvincente della stagione. Mai prima d'ora quest'anno, avevamo trovato tutti assieme i grandi della racchetta. La vecchia generazione ancora saldamente al ...