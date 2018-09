Muore un pony express a Pisa | i familiari | ' Spinto a correre con lo scooter per non

Muore Maurizio - 29 anni - un pony express a Pisa - i familiari : «Spinto a correre con lo scooter per non perdere 3 euro» : La tragica scomparsa del giovane ha spinto anche i sindacati ad intervenire nuovamente sul mondo dei fattorini. In questo caso Cammillini non lavorava per un grande gruppo di consegne ma per lo ...