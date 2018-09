Motomondiale | GP San Marino Misano 2018 | programma | orari e tv delle gare di domenica 9

oasport

: Lorenzo in pole a Misano - BinaryOptionEU : Lorenzo in pole a Misano - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Lorenzo in pole a Misano - mattdra76 : RT @Adnkronos: Lorenzo in pole a Misano -

(Di sabato 8 settembre 2018) Dopo aver vissuto tutte d’un fiato le qualifichetre classi, è tempo di vedere all’opera i protagonisti nel Gran Premio di San. Domani, infatti, vedremo chi si aggiudicherà la gara di, sul bellissimo tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Gliprove saranno i consueti, per cui alle Moto3 scatterà la Moto3, alle ore 12.20 la classe mediana, mentre alle ore 14.00 la MotoGP. La giornata, come sempre, prenderà il via con i Warm-up che permetteranno a team e piloti di apportare le ultime modifiche alle rispettive moto, per una gara che potrebbe risultare importante per il prosieguo della stagione. Marc Marquez, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi cercheranno punti pesanti per allunulteriormente in classifica e avvicinarsi al sogno iridato. I tre Gran Premi di, come consuetudine, saranno trasmetti in diretta ed in esclusiva da ...