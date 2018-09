MotoGP – Yamaha | scelto il collaudatore per il 2019 | c’è un grande ritorno!

MotoGP - Che divertimento al Ranch di Tavullia : Valentino Rossi ospita una sfida tutta Yamaha [FOTO] : Tanto divertimento al Ranch di Tavullia per trovare la carica giusta per il weekend di Misano: tutti gli uomini Yamaha in pista a casa di Valentino Rossi E' tutto pronto per il weekend di gara di San ...

MotoGP – Che divertimento al Ranch di Tavullia : Valentino Rossi ospita una sfida tutta Yamaha [FOTO] : Tanto divertimento al Ranch di Tavullia per trovare la carica giusta per il weekend di Misano: tutti gli uomini Yamaha in pista a casa di Valentino Rossi E’ tutto pronto per il weekend di gara di San Marino e della Riviera di Rimini: si comincia ufficialmente oggi con la conferenza stampa piloti, mentre domani mattina si accendono i motori sulla pista dedicata al SIC. A Misano ieri, in attesa della gara, dei divertenti pre-event, ma ...

MotoGP - Lin Jarvis : 'Gadda sarà parte integrante del progetto - Marquez? Dopo il 2015 non credo possa arrivare in Yamaha' : Lui sarà la chiave di questo gruppo.' Il Managing Director è poi tornato sulle dichiarazioni di Marquez che, a Sky Sport MotoGP, aveva confessato di una sorta di 'divieto' per i Marquez, quindi anche ...

MotoGP - GP Misano 2018. I progressi Yamaha alla prova dei fatti : Le parole di Massimo Meregalli , team director Movistar Yamaha, lasciano spazio alla fiducia alla vigilia del GP di San Marino e della Riviera di Rimini: "Il non aver corso a Silverstone ha reso il ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell'amata Misano : In primo luogo il campione del mondo in carica, e leader della classifica generale, Marc Marquez . Lo spagnolo ha distanziato il pesarese di ben 59 punti e, senza mezzi termini, punta a chiudere ogni ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell’amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal “Marco Simoncelli” di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata, ...

MotoGP Yamaha - Zarco : «Possiamo lottare per le prime posizioni» : TORINO - Per tutti i piloti della MotoGp si avvicina il momento del rientro in pista. Deluso per la cancellazione del GP di Gran Bretagna il francese del team Tch3 Johann Zarco spera di potersi rivare ...

MotoGP – La Yamaha sorride ai test di Aragon? Il messaggio di Vinales fa ben sperare : Sensazioni positive per la Yamaha ai test di ieri di Aragon: poche novità e tanto lavoro in ottica gara Giornata di test, ieri al MotorLand di Aragón, per diversi team di MotoGp: da Suzuki a Ducati, passando anche per la Yamaha, tanti i team che hanno girato in pista sul circuito spagnolo. Occhi puntatissimi sul team di Iwata, che a Silvestone, nonostante una qualifica non troppo soddisfacente, stava disputando un weekend positivo. La ...

MotoGP : Yamaha - cantiere aperto ad Aragon : "Nel pomeriggio abbiamo provato un po' di cose che nei test di Misano erano piaciute a Maverick, ma noi allora avevamo fatto un altro tipo di lavoro . Mi sono piaciute abbastanza, quindi anche ...

MotoGP Yamaha - Rossi sui test a Misano : «Abbiamo lavorato molto» : TORINO - Misano è stata una tappa fondamentale per le scuderie. Tra le varie prove, le indicazioni non sono affatto mancate. Tra i piloti che più hanno provato c'è da rimarcare Valentino Rossi. Il ...

MotoGP - prende forma il team Petronas Yamaha Sic : ROMA - A Silverstone non si è corso, ma durante il weekend inglese si è presentato alla stampa il neonato Petronas Yamaha Sepang International Circuit, la nuova scuderia satellite Yamaha, che vedrà i ...

MotoGP – Rosi e Laura fanno sorridere Valentino Rossi sotto la pioggia di Silverstone : le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Due bellezze mozzafiato al fianco di Valentino Rossi: le ombrelline Yamaha Rosi e Laura fanno sorridere il Dottore nella grigia domenica di Silverstone Una domenica piovosa, piovosissima a Silverstone: nonostante l’anticipo della gara di MotoGp, dalle 14.00 alle 12.30, i piloti della categoria regina non sono potuti ancora scendere in pista per disputare il Gp della Gran Bretagna. Si attendono ancora aggiornamenti, per capire se la ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...