MotoGp – Stretta di mano Rossi-Marquez | anche Schwantz dice la sua | “credo che il

sportfair

: ?? @marcmarquez93 propone la stretta di mano ? @ValeYellow46 rifiuta ???? #SkyMisanoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? @marcmarquez93 propone la stretta di mano ? @ValeYellow46 rifiuta ???? #SkyMisanoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Niente stretta di mano a Misano in sala stampa???? ?????? #MM93 propone ????? #VR46 rifiuta ???? #SkyMisanoGP (Credits:… - genovesergio76 : RT @SkySportMotoGP: Niente stretta di mano a Misano in sala stampa???? ?????? #MM93 propone ????? #VR46 rifiuta ???? #SkyMisanoGP (Credits: @MotoGP… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Il parere di Kevinsulladirifiutata da Valentinoa Marcgiovedì in conferenza stampa a Misano Le qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini disi avvicinano sempre più: i piloti della categoria regina sono in pista attualmente, sul circuito di Misano, per le Fp4, utili per gli ultimi dettagli da sistemare sulle moto per andare a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Nel paddock di Misano sono presenti tantissimi personaggi famosi, tra cuiKevin, che ha applaudito Jorge Martin per la sua pole position. L’ex campione di motociclismo sta vivendo da vicino il weekend di gara di San Marino e, dunque, non poteva non commentare quanto accaduto in conferenza stampa tra: “credo che ogni pilota usi alcuni aspetti per automotivarsi e credo che il disprezzo pubblico di ...