MotoGp | San Marino pole di Lorenzo Dovizioso 4Â° davanti a Marquez | Rossi settimo

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8 : Domenica 9 settembre si correrà il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. La gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che regna l’incertezza sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position dopo il tempone confezionato in qualificato, lo spagnolo della Ducati è il grande favorito della vigilia ma ...

MotoGp – Lorenzo in pole con record a Misano : la griglia di partenza del Gp di San Marino : Jorge Lorenoz in pole position, Dovizioso e Rossi aprono rispettivamente la seconda e terza fila: la griglia di partenza del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro ...

MotoGp - scivolata di Marquez nelle qualfiche del Gp di Misano : lo spagnolo comincia a perdere colpi [FOTO E VIDEO] : Il pilota della Honda è scivolato a pochi minuti dalla fine delle qualifiche, correndo velocemente ai box per cambiare moto scivolata fastidiosa per Marc Marquez nel corso delle qualifiche del Gp di Misano, il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Honda a pochi minuti dalla fine della sessione. Moto distrutta e via verso il box, dove il leader della classifica mondiale è montato in sella ad una nuova moto per riprendere la via ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

MotoGp – Lorenzo elettrico - Miller entusiasta e Viñales contento a metà : le parole dei top-three nel parco chiuso di Misano : Nel parco chiuso i primi tre piloti delle qualifiche hanno espresso le proprie sensazioni a caldo A guardare questo Jorge Lorenzo, è davvero un peccato pensare che a fine stagione dirà addio alla Ducati. Lo spagnolo ha finalmente trovato il feeling con la Desmosedici, centrando la pole position a Misano, la quarta in carriera su questo circuito. Twitter @pramacracing Seconda posizione per la sorprendente Pramac di Jack Miller, abile a ...

Misano MotoGp 2018 - acrobazie e derapate. Tutti pazzi per i motori / FOTO : Le qualifiche in diretta Al centro commerciale Le Befane il gruppo Daboot dà spettacolo volando in cielo ed eseguendo acrobazie da brividi , tre spettacoli alle 11, 16 e 17.30, . Un'occasione anche ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / GP San Marino 2018 : Lorenzo in pole position! Dovizioso quarto - Rossi settimo : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP San Marino 2018: Jorge Lorenzo si prende la pole position a Misano con il record della pista. Secondo un ottimo Jack Miller, Valentino Rossi è solo settimo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:48:00 GMT)

DIRETTA MotoGp/ Misano qualifiche live : Lorenzo regala la pole position alla Ducati! Rossi e Dovizioso... : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP San Marino 2018 a Misano: cronaca e tempi delle sessioni in programma in Romagna (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:48:00 GMT)

MotoGp - a Misano pole di Jorge Lorenzo : 15.00 Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli,uno strepitoso Jorge Lorenzo conquista la pole con la Ducati con il tempo di 1'31"629 (record della pista battuto due volte). Completa la doppietta Ducati l'australiano Jack Miller a 0"287. Terzo crono per la Yamaha di Maverick Vinales a 0"321. Quarta l'altra Ducati di Andrea Dovizioso,davanti al leader della classifica mondiale Marc Marquez (Honda) protagonista di una scivolata. ...

MotoGp Misano - la griglia di partenza : Lorenzo è un fulmine : 1/9 AFP/LaPresse ...

Griglia di partenza MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : risultato e classifica qualifiche : Le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma sul tracciato di Misano, hanno regalato grande spettacolo. La lotta per la pole position si è rivelata particolarmente avvincente e appassionante, tutti i big si sono dati battagliati per scattare davanti a tutti nella gara di domani. Definita la Griglia di partenza con Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Valentino Rossi che si sfideranno per la vittoria ...

Diretta MotoGp Misano/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche live : Morbidelli in Q2 assieme a Pedrosa! : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP San Marino 2018 a Misano: cronaca e tempi delle sessioni in programma in Romagna (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:21:00 GMT)

MotoGp – Terminate le Fp4 a Misano : una Yamaha in testa - Morbidelli e Pirro da applausi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp4 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, bene Morbidelli e Pirro sul circuito di Misano E’ terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito di Misano, per gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche, che decreteranno la griglia di partenza. E’ Maverick Vinales ...