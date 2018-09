MotoGP San Marino 2018 | Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche - FP3 live : pole position e tempi (Gp San Marino 2018) : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP San Marino 2018 a Misano: cronaca e tempi delle sessioni in programma in Romagna (oggi sabato 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 01:15:00 GMT)

MotoGP – Jorge Lorenzo alza la voce in vista della gara di San Marino : “Ducati favorita per la vittoria!” : Jorge Lorenzo alza la voce dopo l’ottima giornata di test a Misano: il pilota Ducati inserisce se stesso e Dovizioso fra i principali favoriti al successo finale Venerdì di test a Misano che sorride alle Ducati. Sulla pista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sfrecciano davanti a tutti, concludendo le FP2 al primo e al secondo posto. Segnali positivi per il team di Borgo Panigale, che si ...

MotoGP - Marquez ‘snobba’ Valentino Rossi : “non perdo tempo pensando a ciò che fa” : Lo spagnolo ha liquidato freddamente l’argomento stretta di mano, lanciando una frecciatina al rivale della Yamaha La situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi resta elettrica, soprattutto dopo quanto accaduto ieri in conferenza stampa, nel corso della quale il pesarese si è rifiutato di stringere la mano allo spagnolo. AFP/LaPresse Un gesto che il pilota della Honda non ha di certo apprezzato, nonostante se lo sia già messo alle ...

MotoGP Misano - Rossi ottimista dopo le prime libere : «Siamo migliorati» : Misano - dopo le prime libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Valentino Rossi è ottimista: ' Sono nei primi dieci e questo è molto importante ', ha comemntato a caldo dopo ...

MotoGP - Gp Misano Day 1 : Rossi - 'Faccio fatica in frenata e c'è poco grip' : Magari è anche bravo e forte e migliorerà, io non lo conosco, ma secondo me in MotoGP dovrebbero esserci i 25 piloti migliori del mondo.' Condividi su WhatsApp MotoGP - Gp Misano Day 1: Rossi, '...

MotoGP – Lorenzo soddisfatto a Misano : “competitivi fin da subito” : Jorge Lorenzo sereno e soddisfatto dopo la prima giornata di prove sul circuito di Misano: le parole del maiorchino della Ducati Speciale doppietta Ducati questo pomeriggio nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Andrea Dovizioso ha seguito in testa entrambe le sessioni di prove sulla pista di Misano, seguito,nel pomeriggio, dal suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Una prima giornata positiva per il team di ...

MotoGP – Valentino Rossi e la sorpresa ai tifosi di Tavullia : collegamento live da Misano [VIDEO] : Videochiamata a sorpresa con i fan di Tavullia: Valentino Rossi fa uno speciale regalo a tutti i tifosi da Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficialmente iniziato: oggi i piloti sono scesi in pista sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, per la prima giornata di prove libere, dominata da un ottimo Andrea Dovizioso. Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi, che nel mattino non è ...

MotoGP – Simoncelli su un polpaccio e Valentino Rossi sull’altro - tatuaggi speciali per un tifoso a Misano [VIDEO] : Nel paddock di Misano un tifoso ha sfoggiato due tatuaggi speciali sui polpacci, dedicandone uno a Simoncelli e l’altro a Valentino Rossi Pittoreschi e alquanto particolari, due aggettivi per descrivere i tatuaggi sfoggiati da un tifoso nel paddock di Misano. Pantaloncini corti per lasciarli in bella vista ed ecco i due faccioni di Marco Simoncelli e Valentino Rossi disegnati ad arte sui due polpacci di questo fan, di certo non ...

MotoGP - GP Misano. Dovizioso : 'Tempi buoni - ma pista in condizioni strane' : Inizio in discesa per le Ducati a Misano: dopo aver segnato il miglior tempo al mattino, Andrea Dovizioso ha dominato anche la seconda sessione di prove libere con il tempo di 1'32"198 davanti al ...

Misano MotoGP - parte bene Dovizioso. Marquez 5° - Rossi 8°. Cade Iannone : di Andrea Dovizioso il miglior tempo della prima giornata di prove libere del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'198 ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo a ...

MotoGP - dominio di Dovizioso nelle libere a Misano per il Gp di San Marino : Dopo aver segnato al mattino il miglior tempo, Andrea Dovizioso domina anche la seconda sessione di prove libere della MotoGp a Misano dove domenica si corre il Gp di San Marino. Il pilota forlivese ...

MotoGP eSport Championship : Misano apre la strada per Valencia : A Luglio si è svolta la prima delle 4 sfide online che aveva avuto come protagonista il GP di Austin. Il campione in carica Lorenzo Daretti , Trastevere73, si è subito confermato il numero 1 su Xbox ...

MotoGP – Petrucci ‘minaccia’ le Ducati a Misano : “vanno fortissimo e noi gli vogliamo andar dietro” : Danilo Petrucci contento al termine della prima giornata di prove sul circuito di Misano: le parole del ternano del team Pramac Andrea Dovizioso è il più veloce della prima giornata di prove sul circuito di Misano. Dopo la buona Fp1 del mattino, il forlivese della Ducati ha chiuso in testa alla classifica dei tempi anche le Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, seguito da Lorenzo e Crutchlow. Ottimo sesto posto per Danilo ...

MotoGP – Vinales sorride a Misano : “la moto sta lavorando bene” : Maverick Vinales positivo e fiducioso a Misano dopo la prima giornata di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Andrea Dovizioso è il più veloce della prima giornata di prove sul circuito di Misano. Dopo la buona Fp1 del mattino, il forlivese della Ducati ha chiuso in testa alla classifica dei tempi anche le Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, seguito da Lorenzo e Crutchlow. Buon quarto posto di ...