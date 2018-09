MotoGp | Miller fiducioso | “spero di lottare per le posizioni di vertice in gara Elemento

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Il pilota australiano ha analizzato il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gp di Misano, svelando di aver commesso anche un piccolo errore E’ di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’31″629 precedendo l’australiano Jack(1’31″916) con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales (1’31″950) con la Yamaha M1. AFP/LaPresse Soddisfatto della propria prestazione Jack Ass, anche se si sarebbe aspettato qualcosina in più: “sono contentissimo, anche se non è stato un giro perfetto perchè ho commesso un piccolo errore alla fine del primo settore” le parole dia Sky Sport. “Ho spinto nel giro successivo ma le gomme son calate parecchio, tuttavia sono molto contento. Abbiamo un buon passo, penso di poter fare bene anche ...