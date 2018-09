MotoGp | Marquez prova a nascondersi | “l’obiettivo è finire la gara | le Ducati sono

MotoGp – E’ Marquez ma sembra Bolt - lo scatto per tornare ai box è di quelli… felini [VIDEO] : Subito dopo l’incidente delle qualifiche, Marquez ha dato sfoggio delle sue abilità atletiche tornando di corsa al box Honda Un pomeriggio faticoso per Marc Marquez quello andato in scena a Misano, il pilota della Honda ha chiuso quinto le qualifiche dopo aver rischiato di finire nelle retrovie. Colpa di una scivolata arrivata a pochi minuti dalla fine della sessione, che ha costretto lo spagnolo a compiere un vero e proprio scatto ...

MotoGp - San Marino pole di Lorenzo. Dovizioso 4° davanti a Marquez - Rossi settimo : MISANO ADRIATICO - Jorge Lorenzo conquista la pole position al Gran Premio di San Marino, 13esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo della ...

MotoGp - scivolata di Marquez nelle qualfiche del Gp di Misano : lo spagnolo comincia a perdere colpi [FOTO E VIDEO] : Il pilota della Honda è scivolato a pochi minuti dalla fine delle qualifiche, correndo velocemente ai box per cambiare moto scivolata fastidiosa per Marc Marquez nel corso delle qualifiche del Gp di Misano, il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Honda a pochi minuti dalla fine della sessione. Moto distrutta e via verso il box, dove il leader della classifica mondiale è montato in sella ad una nuova moto per riprendere la via ...

MotoGp – Stretta di mano Rossi-Marquez - anche Schwantz dice la sua : “credo che il disprezzo di Vale verso Marc dimostri che…” : Il parere di Kevin Schwantz sulla Stretta di mano rifiutata da Valentino Rossi a Marc Marquez giovedì in conferenza stampa a Misano Le qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp si avvicinano sempre più: i piloti della categoria regina sono in pista attualmente, sul circuito di Misano, per le Fp4, utili per gli ultimi dettagli da sistemare sulle moto per andare a caccia delle migliori posizioni in griglia di ...

LIVE MotoGp - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : qualifiche - Dovizioso e Lorenzo sfidano Marquez per la pole! Valentino Rossi per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Scatta la caccia all’ambita pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo tre intensi turni di prove libero, è arrivato il momento di fare sul serio e di fare registrare il tempo giusto per ottenere la migliore casella in vista del momento clou del fine settimana ...

MotoGp – “Squadra stupida” - “Pericoloso” e “Poveraccio” : Crutchlow - Marquez e Valentino Rossi criticano il debutto di Ponsson : debutto molto criticato quello di Ponsson: i piloti ritengono inaedugata la scelta della Ducati Avintia di far debuttare il francese, sostituto di Rabat, praticamente senza aver mai guidato in MotoGP Dopo il grave infortunio occorso a Tito Rabat nelle FP4 di Silverstone, la Ducati Avintia ha deciso di rimpiazzare lo spagnolo con il giovane Christophe Ponsson. Il pilota, che fino ad ora ha corso nella serie spagnola Superstock 1000, è sceso ...

MotoGp - Marquez ‘snobba’ Valentino Rossi : “non perdo tempo pensando a ciò che fa” : Lo spagnolo ha liquidato freddamente l’argomento stretta di mano, lanciando una frecciatina al rivale della Yamaha La situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi resta elettrica, soprattutto dopo quanto accaduto ieri in conferenza stampa, nel corso della quale il pesarese si è rifiutato di stringere la mano allo spagnolo. AFP/LaPresse Un gesto che il pilota della Honda non ha di certo apprezzato, nonostante se lo sia già messo alle ...

MotoGp - Marquez soddisfatto : “abbiamo cominciato alla grande - domani mi aspetto un miglioramento” : Il pilota della Honda si è detto soddisfatto del lavoro svolto in questa prima giornata di prove libere del week-end di San Marino Andrea Dovizioso domina anche la seconda sessione di prove libere della MotoGp a Misano dove domenica si corre il Gp di San Marino. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati chiude col tempo di 1’32”198, davanti al compagno di scuderia Jorge Lorenzo e alla Lcr Honda di Cal Crutchlow. Maverick Vinales ...

MotoGp - Jorge Lorenzo attacca Marquez e Valentino Rossi : “Si comportano come due bambini! Hanno sbagliato entrambi” : Jorge Lorenzo bacchetta severamente Marc Marquez e Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di ieri, preludio del GP di San Marino che si corre nel weekend a Misano, il Campione del Mondo aveva cercato la stretta di mano del grande rivale per fare pace dopo i noti attriti ma il Dottore aveva negato il gesto davanti alle telecamere. Il centauro di Tavullia è ancora piccato per i fatti del Mondiale 2015 e per l’incidente di inizio ...

MotoGp - stretta di mano Rossi-Marquez : da Maria De Filippi al Papa - le esilaranti reazioni del web [GALLERY] : Le esilaranti reazioni del web sulla non stretta di mano di Rossi a Marquez ieri in conferenza stampa a Misano Tensione in sala stampa ieri, durante la conferenza dei piloti di MotoGp del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: seppur col sorriso, un episodio tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha reso piccante la ‘chiacchierata’ con i media. Valentino Rossi non ha stretto la mano a Marc Marquez per fare ‘pace’ ...

Misano MotoGp - parte bene Dovizioso. Marquez 5° - Rossi 8°. Cade Iannone : di Andrea Dovizioso il miglior tempo della prima giornata di prove libere del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'198 ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo a ...

MotoGp - San Marino libere nel segno di Dovizioso. Marquez quinto - Rossi 8° : MISANO - Ancora DesmoDovi, e due Ducati davanti a tutti! Le Gp18 dominano la prima giornata di libere sulla pista romagnola, con Petrucci - nella versione Pramac - che chiude col 6° tempo. Marquez e ...

MotoGp – Fp2 di fuoco a Misano : Marc Marquez e Valentino Rossi regalano spettacolo [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez regalano spettacolo nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Nonostante sia Andrea Dovizioso il più veloce del venerdì, col miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, in pista sono stati, così come in conferenza stmapa, Valentino Rossi e Marc Marquez ad attirare tutta l’attenzione del pubblico. Si prospetta un ...