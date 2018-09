MotoGp – Lorenzo in pole con record a Misano | la griglia di partenza del Gp di San Marino

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

MotoGp - a Misano pole di Jorge Lorenzo : 15.00 Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli,uno strepitoso Jorge Lorenzo conquista la pole con la Ducati con il tempo di 1'31"629 (record della pista battuto due volte). Completa la doppietta Ducati l'australiano Jack Miller a 0"287. Terzo crono per la Yamaha di Maverick Vinales a 0"321. Quarta l'altra Ducati di Andrea Dovizioso,davanti al leader della classifica mondiale Marc Marquez (Honda) protagonista di una scivolata. ...

MotoGp – Jorge Lorenzo alza la voce in vista della gara di San Marino : “Ducati favorita per la vittoria!” : Jorge Lorenzo alza la voce dopo l’ottima giornata di test a Misano: il pilota Ducati inserisce se stesso e Dovizioso fra i principali favoriti al successo finale Venerdì di test a Misano che sorride alle Ducati. Sulla pista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sfrecciano davanti a tutti, concludendo le FP2 al primo e al secondo posto. Segnali positivi per il team di Borgo Panigale, che si ...

MotoGp – Lorenzo soddisfatto a Misano : “competitivi fin da subito” : Jorge Lorenzo sereno e soddisfatto dopo la prima giornata di prove sul circuito di Misano: le parole del maiorchino della Ducati Speciale doppietta Ducati questo pomeriggio nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Andrea Dovizioso ha seguito in testa entrambe le sessioni di prove sulla pista di Misano, seguito,nel pomeriggio, dal suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Una prima giornata positiva per il team di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo attacca Marquez e Valentino Rossi : “Si comportano come due bambini! Hanno sbagliato entrambi” : Jorge Lorenzo bacchetta severamente Marc Marquez e Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di ieri, preludio del GP di San Marino che si corre nel weekend a Misano, il Campione del Mondo aveva cercato la stretta di mano del grande rivale per fare pace dopo i noti attriti ma il Dottore aveva negato il gesto davanti alle telecamere. Il centauro di Tavullia è ancora piccato per i fatti del Mondiale 2015 e per l’incidente di inizio ...

MotoGp – Stretta di mano Marquez-Rossi - Lorenzo bacchetta i colleghi : “Vale come un bambino - ma Marquez…” : Jorge Lorenzo commenta la situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi, tra stoccatine e consigli La Stretta di mano non ricambiata da Valentino Rossi a Marc Marquez non può che essere l’argomento del giorno: nella conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini l’atmosfera è diventata rovente, seppur tra i sorrisi di tutti. Marc Marquez, spinto un po’ anche dalle domande dalle stampa, scaturite ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - i consigli al circuito di Silverstone e la gara di Misano : “arriviamo qui in buone condizioni” : Jorge Lorenzo pronto a far bene a Misano: le parole del maiorchino della Ducati nella conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, ...

MotoGp – Dovizioso fra tattica e voglia di vincere : “strategia Ducati come la Mercedes? Ammetto che io e Lorenzo…” : Andrea Dovizioso pronto per la gara di Misano: il pilota Ducati ha parlato dei miglioramenti della sua moto e della possibile ‘collaborazione’ con Jorge Lorenzo in stile strategia Mercedes Dopo il disastro di Silverstone e della gara tristemente cancellata, i piloti MotoGP cercheranno di riscattarsi in Italia, sulla pista di Misano. Grande attesa per i tanti piloti azzurri presenti in gara, fra i quali anche Andrea Dovizioso. ...