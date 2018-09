MotoGP | Il nuovo casco di Rossi è ' Back to Misano' come nel film

MotoGP - ecco il nuovo fantastico casco di Valentino Rossi [GALLERY] : 1/6 ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : gara rinviata - tutto il nuovo programma. In pista entro le 20.30? Tutti gli scenari : Sembra non avere un termine, nè soluzione, l’infinita giornata di Silverstone. La pioggia continua a cadere in maniera incessante sul tracciato inglese e non permette, al momento, di dare il via alle gare delle tre classi per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. L’ultima comunicazione della Direzione gara spiega che “Per colpa della natura dell’asfalto di Silverstone non è possibile gareggiare fino a che la pioggia non ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : possibile partenza alle ore 15.00 - il nuovo programma della gara a Silverstone : Il GP della Gran Bretagna 2018 potrebbe partire alle ore 15.00 (italiane). Questa è l’ultima notizia che arriva da Silverstone dove si dovrebbe disputare la gara della MotoGP: originariamente programmata per le ore 12.30, la prova è stata rinviata per le proibitive condizioni della pista dovute al pessimo drenaggio dell’asfalto che non riesce a contenere la pioggia. L’ultimo aggiornamento arrivato dalla direzione corsa parla di ...

MotoGP - pioggia a catinelle e asfalto nuovo : a Silverstone la gara rischia di saltare - l’opinione dei piloti : La gara di MotoGp di Silverstone rischia di saltare per le condizioni meteorologiche critiche e per un asfalto nuovo che non drena: l’opinione dei piloti a riguardo A Silverstone l’inizio della gara di MotoGp, valida per il dodicesimo appuntamento del Motomondiale, rischia di essere rimandato o addirittura di saltare. La pioggia sta rendendo impraticabile il tracciato inglese, di cui l’asfalto nuovo fatica a drenare ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : il nuovo programma rivoluzionato - tutti i nuovi orari. Cosa cambia? A che ora si corre? Come seguire le gare in tv : Appassionati del Motomondiale prendete nota perché gli orari del GP della Gran Bretagna 2018, in calendario per oggi domenica 25 agosto, sono stati letteralmente stravolti alla vigilia dell’evento e dunque è cambiato davvero tutto. Le previsioni meteo parlano infatti di pioggia certa alle ore 14.00, un vero e proprio acquazzone dovrebbe abbattersi su Silverstone e quanto visto in qualifica ha consigliato agli organizzatori di anticipare la ...

MotoGP - nuovo orario : il GP di Silverstone 2018 partirà alle 12 : 30 : Capirossi, Delegato Dorna : "Per questioni meteo sembra che intorno alle 12.30 domani debba arrivare una leggera poggia, che dovrebbe invece aumentare nel pomeriggio. Essendo la moto più difficile da ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : le insidie del nuovo asfalto : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito inglese (oggi venerdì 24 agosto).(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:37:00 GMT)

MotoGP - GP Silverstone. Sfida tra gomme e asfalto nuovo : A Silverstone sarà Sfida vera per la vittoria, con la Ducati che potrà dire la sua, vista anche la vittoria di Dovi lo scorso anno e quella di Lorenzo in Austria, e provare a ridurre il gap con ...

MotoGP – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGP - Dovizioso frena : “il titolo non è un’ossessione. I test? Non abbiamo provato nulla di nuovo” : Niente di nuovo sulla moto di Andrea Dovizioso in occasione dei test di Brno, il pilota Ducati invece si è concentrato su Marquez e sul Mondiale Test finiti in anticipo oggi per Andrea Dovizioso, che ha lasciato il circuito di Brno nel primo pomeriggio quando mancava ancora qualche ora al termine della sessione. AFP/LaPresse Buone indicazioni per il pilota Ducati, che ha preferito riposarsi in vista del prossimo appuntamento in calendario: ...

MotoGP Brno - Rossi stabilisce un nuovo record : ROMA - Un 'magro' quarto posto pur essendo partito dalla prima fila. A Brno, Valentino Rossi, fino a metà gara ha combattuto per salire sul podio. Poi è stato infilato da Lorenzo, Marquez e Crutchlow, ...

MotoGP - Morbidelli di nuovo in pista : TORINO - Franco Morbidelli non vedeva l'ora di tornare in pista e lo farà a Brno, dopo aver saltato due gare ad Assen e al Sachsenring. Il pilota italo brasiliano si era infortunato nelle prove libere ...

MotoGP - Yamaha : Monster è il nuovo title sponsor : La partnership fornirà a Monster una presenza ancora più forte in MotoGP, l'attività più importante del mondo delle corse in moto. Monster Energy è un marchio molto dinamico ed estremamente attivo in ...

MotoGP Petrux : "Frenato da Jorge"; Dovizioso : "Nulla di nuovo" : Un quartetto di Ducati ai piedi del podio lascia un po' di amarezza in bocca agli uomini di Borgo Panigale. Il primo dei quali, Danilo Petrucci, spiega così il suo 4° posto: "Sarebbe stato bello ...