MotoGp | Iannone deluso dalla sua Suzuki | “strategia sbagliata | il mio problema sono le

Misano MotoGp - parte bene Dovizioso. Marquez 5° - Rossi 8°. Cade Iannone : di Andrea Dovizioso il miglior tempo della prima giornata di prove libere del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'198 ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo a ...

Misano MotoGp - parte bene Dovizioso. Iannone 5°. Moto2 - svetta Bagnaia : di Andrea Dovizioso il primo miglior tempo del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'608 ha preceduto di 1 decimo il britannico della Honda Cal Crutchlow. Terzo parziale ...

MotoGp – Weekend speciale in casa Suzuki - Iannone in conferenza stampa : “questa è una gara speciale” : Andrea Iannone positivo e sereno in conferenza stampa a Misano: le parole del pilota Suzuki prima del Weekend di gara di casa Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, che spera in un grande ...

MotoGp - Petrucci - Iannone - Marquez - Pedrosa e Miller parlano dell'incontro con Papa Francesco : È stato incredibile, ha detto cose speciali per noi, sulla passione ed essere un Campione nella vita prima che nello sport. Non lo dimenticherò mai, incontrare il Papa non è qualcosa che succede ogni ...

MotoGp - Gp Silverstone : Biaggi - 'Iannone? Quando arriverà la moto sarà più competitiva' [VIDEO] : Il pilota romano, intervistato da Sky Sport motoGP, ha fatto il punto sulla situazione della casa veneta parlando di Scott Redding , che qualche settimana fa ha fatto alcune uscite 'colorite' e ...

MotoGp – Iannone non troppo entusiasta a Silverstone : “sensazioni buone - ma non basta” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove libere del Gp della Gran Bretagna: le parole del pilota Suzuki a Silverstone E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGp - Biaggi : «Con Iannone sia subito amore» : TORINO - Quello fra Andrea Iannone e l'Aprilia è un matrimonio annunciato per la prossima stagione, ma che avrà un antipasto già in questo finale di stagione, in occasione dei test di Valencia. Un ...

