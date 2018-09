MotoGP | ecco il nuovo fantastico casco di Valentino Rossi GALLERY ...

MotoGP – Valentino Rossi tra analisi e battute : “ecco come è andata oggi - Dovi? Vorrei avere io i suoi problemi” : Valentino Rossi fa il quadro della situazione al termine della prima giornata di prove della sua gara di casa, il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi a Misano: il Dottore al mattino, nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini non è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10, chiudendo in 15ª posizione, ma nel pomeriggio ha segnato un tempo che gli ha permesso di terminare la ...

MotoGP – Morbidelli-Rabat - tutta la verità di Franco : “ho parlato con Tito - ecco come è andata” : Franco Morbidelli fa chiarezza sulle affermazioni di Tito Rabat dopo il suo incidente a Silverstone: il giovane pilota italiano spiega come è andata Sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini è tutto pronto per il weekend di gara valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Grande assente davanti al pubblico italiano sarà il ‘povero’ Tito Rabat, protagonista di un terribile incidente durante le Fp3 ...

MotoGP – Jarvis tra consapevolezze e cambiamenti : “abbiamo commesso degli errori - ecco come stiamo lavorando” : Lin Jarvis, i problemi Yamaha e il comportamento dei piloti ufficiali: il team director della squadra di Iwata sincero, tra consapevolezze e cambiamenti Tanto divertimento ieri al Ranch di Tavullia, alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il team di Iwata si è sfidato in una gara tutta Yamaha, con in sella alle moto tecnici, ingegneri, ma anche il team manager Meregalli e il team director ...

Calendario MotoGP 2019/ Ecco le date provvisorie della prossima stagione : confermati 19 Gp : Calendario Motogp 2019: Ecco il programma provvisorio con le date della prossima stagione del Motomondiale. Tante le conferme: saranno 19 i Gran Premi.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:06:00 GMT)

MotoGP - Valentino Rossi si confessa : “correre alla mia età non è un problema - ma in futuro ecco cosa farò” : Il pilota della Yamaha ha parlato del suo momento attuale, svelando di voler provare un’esperienza sulle quattro ruote a fine carriera Il presente si chiama MotoGp, il futuro invece sarà sulle quattro ruote. Valentino Rossi non nasconde la passione per le automobili, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di gareggiare un anno con le macchine. AFP/LaPresse Al momento però il pesarese è concentrato sul Motomondiale, che ...

MotoGP - ecco la bozza del 2019 : inizio il 10 marzo in Qatar : TORINO - La Dorna ha già diramato la bozza del calendario del 2019 anche se manca ancora molto alla fine della stagione. Nessuna aggiunta rispetto alla stagione attuale e poche novità anche a livello ...

MotoGP - ecco il calendario provvisorio della stagione 2019 : La stagione 2019 di MotoGp inizia a prendere forma con il calendario provvisorio che è stato stilato in questi giorni La stagione 2018 di MotoGp è ben lontana dalla conclusione, ma già si inizia a dare un’occhiata alla prossima annata con il calendario provvisorio che è stato stilato. Si partirà il 10 marzo in Qatar, con la gara d’apertura sul circuito di Losail. In Italia invece si sbarcherà il 2 giugno al Mugello, mentre il ...

MotoGP - Gp di Silverstone cancellato – A tutto Ezpeleta - dal lunedì ‘bocciato’ alla riunione a sorpresa : “ecco come è andata” : Le verità di Carmelo Ezpeleta dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna: il numero 1 della Dorna dice la sua dopo quanto accaduto domenica a Silverstone Domenica caotica a Silverstone: dopo le quarte prove libere del Gp della Gran Bretagna, di sabato scorso, durante le quali Tito Rabat è stato protagonista di un incidente causato dalle condizioni critiche dell’asfalto, che gli ha causato una tripla frattura alla gamba, i ...

MotoGP – Gp di Gran Bretagna annullato - Pedrosa svela cosa è accaduto alla Race Direction : “ecco di cosa abbiamo parlato” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione di Dani Pedrosa dopo la riunione con la Race Direction a Silverstone Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ciò ha suscitato tante ...

MotoGP – Gara cancellata a Silverstone - il commento di Petrucci : “ecco perchè non potevamo continuare ad aspettare” : Danilo Petrucci commenta la difficile domenica di Silverstone e la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: le parole del ternano del Team Pramac Dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone che non ha ...

MotoGP - gare annullate : ecco perché : Il Gran Premio di Gran Bretagna del MotoGp del 2018 a Silverstone è stato annullato, come è stato deciso da una riunione della Commissione sulla sicurezza. Sono state annullate anche le gare di Moto2 e Moto3. "Sfortunatamente, dopo aver consultato i funzionari Irta, MotoGp, i piloti dei team e Dorna, il Gp di Gran Bretagna viene annullato", spiegano con un tweet dalla direzione della gara a causa delle condizioni della pista giudicate troppo ...

MotoGP Warm up Silverstone secco : 1° Vinales. Via alle 12.30 : si correrà? : Cielo nuvoloso, ma pista asciutta per il Warm up del GP di Gran Bretagna: condizioni che non hanno permesso di testare la tenuta dell'asfalto in vista di una gara che si preannuncia bagnata e a ...