MotoGp – Domani una grande giornata di sport ed emozioni a Misano | molti vip attesi e

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8 : Domenica 9 settembre si correrà il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. La gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che regna l’incertezza sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position dopo il tempone confezionato in qualificato, lo spagnolo della Ducati è il grande favorito della vigilia ma ...

MotoGp - Marquez soddisfatto : “abbiamo cominciato alla grande - domani mi aspetto un miglioramento” : Il pilota della Honda si è detto soddisfatto del lavoro svolto in questa prima giornata di prove libere del week-end di San Marino Andrea Dovizioso domina anche la seconda sessione di prove libere della MotoGp a Misano dove domenica si corre il Gp di San Marino. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati chiude col tempo di 1’32”198, davanti al compagno di scuderia Jorge Lorenzo e alla Lcr Honda di Cal Crutchlow. Maverick Vinales ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : Sabato 8 settembre si disputeranno le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Giornata importante sulla riviera romagnola, si lotterà per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica. Incombe il rischio pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, i piloti sperano naturalmente nella ...

MotoGp - Gp di Misano : domani i pre event ufficiali tra San Marino e Riccione : ph Maria La Civita Da segnalare la partecipazione dei campioni sammarinesi Manuel Poggiali , Campione del Mondo 2001 in 125cc e nel 2003 in 250cc, e Alex De Angelis , Vicecampione del Mondo nel ...

MotoGp – Gp di Misano : domani i pre event ufficiali tra San Marino e Riccione : Alle 16.00 le moto attraverseranno il centro storico della Repubblica di San Marino coi piloti Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Scott Redding. Parata delle nuove MotoE guidate dai campioni sammarinesi Manuel Poggiali e Alex De Angelis domani si svolgeranno fra San Marino e Riccione i pre event ufficialii del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. Nel pomeriggio appuntamento alle 16.00 in Piazzale Lo Stradone, nel ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY gara live : partenza posticipata o rinvio a domani? (GP Gran Bretagna 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:56:00 GMT)

MotoGp – Indicente Rabat - Petrucci lancia l’allarme : “vi racconto cosa ho visto - domani? : Danilo Petrucci racconta l’incidente di Tito Rabat durante l’ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone Scene di panico questo pomeriggi sul circuito di Silverstone durante la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna. A poco più di 10 minuti dal termine una breve ma intensa scarica di pioggia che ha messo i bastoni tra le ruote a diversi piloti: Rins è ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : domani la gara (domenica 26 agosto). Programma - orario e tv : domani sarà il giorno del GP di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) il Circus delle due ruote è pronto a dare spettacolo. Il layout britannico è tra quelli che possono esaltare la guida dei centauri. Marc Marquez arriverà al weekend del Regno Unito da leader del campionato, prontissimo a guadagnare altri punti per la corsa all’iride. Ci proverà la coppia Ducati Andrea Dovizioso/Jorge Lorenzo a contrastare il pilota ...

MotoGp - Gp Gran Bretagna 2018 : domani le qualifiche. Orario d’inizio e su che canale vederle in tv : domani 25 agosto è tempo di qualifiche a Silverstone (Gran Bretagna), per il 12° round della stagionale. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv. Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva all’appuntamento britannico con 59 punti di vantaggio su ...

MotoGp – Crutchlow e il meteo birichino nella gara di casa : “domani sarà la giornata chiave” : Crutchlow, il rinnovo di contratto con Honda e la gara di casa: le sensazioni del britannico prima del Gp di Silverstone Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo l’appassionante gara al Red Bull Ring, dove Lorenzo ha avuto ...

MotoGp – Marc - attento a quei due! Petrucci esilarante : “io e Dovi d’accordo per fregare Marquez domani” : Danilo Petrucci tra battute e analisi: le parole del ternano del team Pramac dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp d’Austria Marc Marquez super nelle qualifiche del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio nella serrata sfida con le Ducati nella Q2 al Red Bull Ring, conquistando così una significativa pole position. Secondo e terzo rispettivamente Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarto invece ...

MotoGp - GP Austria 2018 : a che ora comincia la gara di domani e come vederla in tv? : E’ tempo del GP d’Austria, undicesimo round del Motomondiale 2018. Reduce dalla doppietta Ducati di Brno (Repubblica Ceca) in MotoGP, il Circus torna subito in scena su un tracciato assai favorevole alla Rossa. Le vittorie di Andrea Iannone e di Andrea Dovizioso negli ultimi due anni parlano chiaro. Ed è proprio il forlivese ad arrivare all’appuntamento con il vento in poppa, dopo il successo in Repubblica Ceca davanti al ...

MotoGp – Valentino Rossi ci mette una pezza a Brno : “soddisfatto sì - ma non contento! E sui test di domani…” : Le parole di Valentino Rossi dopo il quarto posto di oggi al Gp della Repubblica Ceca: le sensazioni del Dottore dopo la gara di Brno Andrea Dovizioso ha ritrovato la vittoria oggi a Brno: speciale doppietta Ducati al Gp della Repubblica Ceca, con Jorge Lorenzo che ha chiuso la gara alle spalle del suo compagno di squadra, regalando una grande soddisfazione al team di Borgo Panigale. Terzo posto per Marc Marquez, seguito da Valentino Rossi ...

MotoGp - Test Repubblica Ceca 2018 : domani si gira! Programma - orari e tv : Il Mondiale MotoGP rimane a Brno dopo la disputa del GP di Repubblica Ceca 2018. Sulla storica pista Ceca, infatti, si svolgerà una giornata di Test prevista per lunedì 6 agosto: giornata importante a disposizione delle varie scuderie e dei piloti che potranno provare delle nuove soluzioni e dei nuovi set-up in vista della seconda parte di stagione. La Yamaha potrebbe provare delle soluzioni innovative di elettronica, la Honda cercherà di ...