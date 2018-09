MotoGp | a Misano pole di Lorenzo davanti a Miller Dovi è quarto | Rossi solo 7Â° tempo

MotoGp - Morbidelli ha le idee chiare in vista del Gp di Misano : “voglio arrivare tra i primi dieci” : Il pilota italiano ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Misano, svelando di avere come obiettivo la top ten E’ di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1’31″629 precedendo l’australiano Jack Miller con la Ducati del team Pramac e il connazionale Maverick Vinales con la Yamaha. Quarto tempo per Andrea Dovizioso con la seconda moto ufficiale ...

MotoGp – Eleonora per Valentino Rossi - Erica per Vinales : ombrellina Yamaha da urlo a Misano [GALLERY] : Una gallery da urlo: le sensualissime Eleonora ed Erica, le ombrelline Yamaha che domani saranno al fianco di Rossi e Vinales E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro Dovizioso, che a poco più di 5 minuti dal termine ...

MotoGp Misano - c'è Lorenzo in pole : dove vedere la gara in diretta : "E' la quarta pole di fila e non era neanche quotata dai bookmaker", scherza il pilota Ducati. Domenica il via alle 14

MotoGp - GP Misano. Jorge Lorenzo : 'Peccato lasciare Ducati - è un team incredibile' : Pole capolavoro per Jorge Lorenzo, che grazie al tempo di 1'31"629 ha firmato il nuovo record della pista di Misano. "Ho spinto da subito, ero molto convinto" - ha spiegato lo spagnolo - "Tagliare la ...

MotoGp - a Misano pole per Lorenzo. Dovizioso quarto - settimo Valentino : “Ero convinto, ho spinto molto sin da subito”. Jorge Lorenzo ha superato se stesso, battendo il record – che già gli apparteneva – della pista di Misano, con il tempo di 1:31:629. Il pilota spagnolo in sella alla sua Ducati ha conquistato la pole del Gp di San Marino già al primo giro, per poi migliorarsi ancora. È la seconda pole consecutiva dopo quella di Silverstone: non accadeva dal 2016. “Non era facile andare ...

MotoGp – Domani una grande giornata di sport ed emozioni a Misano : molti vip attesi e tanto spettacolo : Oggi presentati i Team della MotoE, dal 2019 nel programma della MotoGp. Tanti i vip attesi, dal mondo dello sport allo spettacolo. Pole position di Jorge Lorenzo in MotoGp, Francesco Bagnaia in Moto2 e Jorge Martin in Moto3 Ci siamo. E’ arrivato il giorno del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini e tutte le emozioni moltiplicatesi in questi giorni di eventi e importanti annunci, esploderanno lungo i 4226 mt del Marco ...

MotoGp - la griglia di partenza del GP di Misano 2018 : 1° J. Lorenzo 2° J. Miller 3° M. Vinales 4° A. Dovizioso 5° M. Marquez 6° C. Crutchlow 7° V. Rossi 8° D. Petrucci 9° J. Zarco 10° A. Rins 11° D. Pedrosa 12° F. Morbidelli 13° A. Iannone ...

MotoGp - Petrucci partirà ottavo a Misano : Per la cronaca la Ducati di Lorenzo si è aggiudicata la pole, stracciando di fatto tutti gli avversari in pista. Secondo, un po' a sorpresa, il compagno di scuderia di Petrucci Jack Miller, mentre ...

MotoGp - Misano : Lorenzo in pole davanti a Miller e Vinales. Settimo Rossi : Jorge Lorenzo, con un giro incredibile e fuori dal normale, si è preso la pole position nel gran premio di Misano. Il pilota spagnolo della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo e ha stabilito il record della pista in 1:31.629 davanti ad uno strepitoso Miller e Maverick Vinales che in sella alla sua Yamaha è riuscito a stare sotto l'1.32 prendendosi così la terza piazza che gli vale comunque la prima fila. Quarto posto per l'altra Ducati di ...

Jorge Lorenzo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGp di San Marino - sul circuito di Misano : Jorge Lorenzo, pilota spagnolo della Ducati, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini, che si correrà domani sul circuito di Misano. Dal secondo posto partirà l’australiano Jack Miller e dal The post Jorge Lorenzo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di San Marino, sul circuito di Misano appeared first on Il Post.

MotoGp – Vinales non si monta la testa a Misano : “la gara sarà dura - dobbiamo partire a manetta” : Maverick Vinales pronto ad una grande battaglia domani al Gp di San Marino: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il terzo tempo in qualifica a Misano E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro Dovizioso, che a poco ...

MotoGp - a Misano pole di Lorenzo davanti a Miller. Dovi è quarto - Rossi solo 7° tempo : Ci ha pensato Lorenzo a tingere di rosso Misano, stampando una pole position da record, 1'31'629, che ha messo a tacere tutti gli avversari. Jorge ha giocato al suo gioco preferito sulle curve del ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : domani la gara. A che ora inizia e come vederla in tv su Sky e TV8 : Domenica 9 settembre si correrà il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. La gara si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che regna l’incertezza sul tracciato intitolato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Jorge Lorenzo scatterà dalla pole position dopo il tempone confezionato in qualificato, lo spagnolo della Ducati è il grande favorito della vigilia ma ...

MotoGp – Lorenzo in pole con record a Misano : la griglia di partenza del Gp di San Marino : Jorge Lorenoz in pole position, Dovizioso e Rossi aprono rispettivamente la seconda e terza fila: la griglia di partenza del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro ...