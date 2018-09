Moto3 – Una nuova livrea per un nobile fine | lo Sky Racing Team VR46 e la sua campagna

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Bulega stampa il miglior tempo in una FP3 condizionata dalla pista umida : La terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto3 si è svolta in condizioni di pista umida a causa della pioggia che ha bagnato la pista intitolata a Marco Simoncelli durante la notte, anche se il tracciato è miglior ato costantemente nell’arco dei 40 minuti. Per i team si è rivelato un turno di prova non molto indicativo dato che qualifiche e gara si dovrebbero disputare sull’asciutto. I top rider hanno preferito ...

LIVE Moto3 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bezzecchi-Martin - è una sfida da Mondiale! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto3! Sul tracciato del Red Bull Ring è tutto pronto per l’appuntamento numero 11 della stagione e per la grande sfida tra Marco Bezzecchi, poleman di giornata, e leader della classifica iridata, e lo spagnolo Jorge Martin, che torna dopo l’infortunio di Brno. Eroico. Non si possono usare termini diversi per il portacolori del team Honda Gresini. Con i postumi di ...