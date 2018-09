Moto3 Misano : Martin ancora in pole! Rodrigo insegue : Misano - Ennesima pole di Jorge Martin sul circuito di San Marino. Lo spagnolo si prende il miglior tempo all'ultimo istante con la sua Del Conca Gresini, che ha messo dietro tutti. Poi prima fila con ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin centra una strepitosa pole position davanti a Rodrigo e Canet - poi cinque italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) si dimentica dei dolori al braccio sinistro e centra una strepitosa pole position (l’ottava di questo campionato) del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto3. Lo spagnolo, proprio in extremis, va a piazzare il nuovo record della pista in 1:41.823 e rifila oltre tre decimi all’argentino Gabriel Rodrigo (KTM Rba Boe) mentre completa la prima fila lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a 447 millesimi. Alle ...

Moto3 - GP San Marino – Martin strappa la poleposition a Rodrigo : Di Giannantonio il primo degli italiani : Jorge Martin chiude al primo posto le qualifiche del GP di San Marino di Moto3: lo spagnolo strappa la poleposition a Rodrigo (poi 3°), a pochi secondi dal termine Dopo il disastro di Silverstone, con la pioggia rubare la scena alle moto e la trisce cancellazione della gara, il Motomondiale fa tappa in Italia, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Non solo i big della MotoGP in pista, ma come sempre, ad aprire il ...

Moto3 – Bezzecchi ‘vicino’ a Toccaceli : il casco di Misano dedicato allo sfortunato pilota di motocross [GALLERY] : Marco Bezzecchi omaggia il collega Bryan Toccaceli: il casco di Misano del motociclista di Moto3 è per il pilota di motocross vittima di un grave incidente “Tieni duro Bryan“. Con questo messaggio d’incoraggiamento scritto sul suo casco, Marco Bezzecchi (attuale leader della classifica piloti del campionato mondiale di Moto3) sostiene il collega Bryan Toccaceli. Il pilota di motocross, sfortunato protagonista di un grave ...

Misano MotoGP : pista sporca - bene Zarco. Moto3 : ok Bulega : di Johann Zarco il miglior tempo nelle terze libere del mattino del GP di San Marino a Misano. Una sessione interlocutoria per l'abbondante pioggia caduta nella notte che ha sporcato il tracciato e ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Bulega stampa il miglior tempo in una FP3 condizionata dalla pista umida : La terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto3 si è svolta in condizioni di pista umida a causa della pioggia che ha bagnato la pista intitolata a Marco Simoncelli durante la notte, anche se il tracciato è migliorato costantemente nell’arco dei 40 minuti. Per i team si è rivelato un turno di prova non molto indicativo dato che qualifiche e gara si dovrebbero disputare sull’asciutto. I top rider hanno preferito ...

Moto3 - GP Misano 2018. È già duello tra Martin e Bezzecchi : Ieri pomeriggio la pioggia, stamane la pista un po' scivolosa, ma al pomeriggio... fuochi d'artificio. Una FP2 scoppiettante nonostante le nuvole minacciose che si addensavano sul circuito di Misano ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin primo nella FP2 - Marco Bezzecchi in scia! Terzo Bastianini : Jorge Martin scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto3 che si disputa sul tracciato di Misano. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro Marco Bezzecchi. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su Martin, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato a Marco Simoncelli e lo ha ben interpretato in sella ...