Moto3 – Bezzecchi ‘vicino’ a Toccaceli | il casco di Misano dedicato allo sfortunato

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin primo nella FP2 - Marco Bezzecchi in scia! Terzo Bastianini : Jorge Martin scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto3 che si disputa sul tracciato di Misano. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro Marco Bezzecchi. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su Martin, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato a Marco Simoncelli e lo ha ben interpretato in sella ...

Moto3 - GP Misano 2018 : Marco Bezzecchi punta sulla gara di casa per allungare su Jorge Martin : casa dolce casa? Marco Bezzecchi, riminese purosangue, punta in maniera decisa sulla gara di Misano di questo fine settimana, in occasione del Gran Premio di San Marino di Moto3 2018. Il classe 1998 continua a guardare tutti dall’alto in basso della classifica generale della classe più leggera, mantenendo 12 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, lo spagnolo Jorge Martin. Bezzecchi sta vivendo una stagione letteralmente sulle ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Guida Bezzecchi : Quello che tutti temevano si è materializzato: a Silverstone ha vinto la pioggia. Il Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3 non ha potuto prendere il via, per colpa delle condizioni meteo avverse e, soprattutto, per l’asfalto della pista del Northamptonshire che non permetteva un drenaggio sufficiente dell’acqua presente. La soluzione, drastica, ha fatto sì che non prendesse il via nessuna delle tre gare e, nel caso della classe ...

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : warm-up - inizia il duello tra Bezzecchi e Martin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto3. Sarà un altro episodio della battaglia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Lo spagnolo si è preso la pole position ieri, al termine di una qualifica incerta fino all’ultimo, complice la pioggia. È andata peggio, invece, all’italiano, leader del Mondiale, che partirà 11° e dovrà pertanto rimontare se vorrà contrastare il suo rivale. Ma ci saranno ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin la spunta dopo la pioggia! Marco Bezzecchi partirà 11° : Capolavoro di Jorge Martin. Lo spagnolo si è guadagnato la pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto3, uscendo vincitore dalla bagarre di una qualifica convulsa e tesa fino alla fine. Il motivo è ovviamente la pioggia: l’acqua era comparsa a metà sessione ma a pochi minuti dalla fine, quando tutto sembrava finito, ecco che c’è stata la possibilità di tornare in pista. Martin è stato il più lesto, guidando il gruppone alle sue ...

Moto3 - GP Gran Bretagna : nelle prime due prove libere Arbolino è il più veloce. 2° Bezzecchi - 3° Antonelli : Nuvoloni minacciosi, vento forte e un mare di buche: Silverstone è più complicata del previsto. La riasfaltatura del tracciato ha migliorato il grip ma non ha eliminato il problema degli avvallamenti ,...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Tony Arbolino precede Bezzecchi e Antonelli in un festival italiano - decimo Martin : Dopo una mattinata dominata dal sole, arriva la pioggia a Silverstone e condiziona almeno in parte la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3. Gli ombrelli si aprono a circa venti minuti dalla conclusione, per cui proprio in concomitanza con la metà della sessione. Le condizioni, tuttavia, migliorano rapidamente ed il turno si conclude senza problemi. Il miglior tempo lo fissa Tony Arbolino (Honda Marinelli) ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Comanda Philipp Oettl - Marco Bezzecchi terzo. Attardato Jorge Martin : Il primo round del GP di Gran Bretagna di Moto3 se lo è aggiudicato Philipp Oettl. Il tedesco ha fatto segnare un tempo di 2’15″489 chiudendo al comando della classifica le prove libere 1 sul circuito di Silverstone. Un tempo che nessuno è stato in grado di avvicinare. Il secondo classificato, infatti, lo spagnolo Aron Canet, è distante mezzo secondo, con Marco Bezzecchi in terza posizione a pochi millesimi. Per il Bez si tratta di ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : Marco Bezzecchi difende la leadership nel Mondiale contro un Jorge Martin pienamente ristabilito : Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. È il filone principale di un Mondiale di Moto3 che a Silverstone vivrà un nuovo episodio della rivalità che sta caratterizzando il 2018 della classe leggera del MotoMondiale. Sono i due piloti che sono emersi dal folto gruppo di pretendenti alla corona, quelli che hanno mostrato non solo talento e velocità da vendere, ma anche cinismo, continuità, capacità di gestire gara e campionato anche dal punto di vista ...

