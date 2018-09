Moto2 | GP San Marino Misano 2018 | la pole la piazza Francesco Bagnaia | davanti a

oasport

: Francesco #Bagnaia centra la pole position nel #SanMarinoGP di #MotoGP, precedendo Marcel #Schrotter e Mattia… - OA_Sport : Francesco #Bagnaia centra la pole position nel #SanMarinoGP di #MotoGP, precedendo Marcel #Schrotter e Mattia… - gponedotcom : GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI 2018 - #Moto2 #QP Classifica: GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA… - rMotoGP : 2018 San Marino GP: #MotoGP, Moto2 & Moto3 Pre Race Discussion -

(Di sabato 8 settembre 2018)“Pecco”(Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra laposition del Gran Premio di Sandi. Il pilota torinese, infatti, hato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) di due decimi, mentre completa la prima fila il padrone di casa Mattia Pasini (Kalex Italtrans) con poco meno di tre decimi di distacco. Quarta posizione per il francese Fabio Quartararo (Speed Up) autore di una rovinosa caduta dopo pochi istanti che avevano preso il via le qualifiche, mentre al quinto posto troviamo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a mezzo secondo esatto dalla vetta. Sesta posizione per lo spagnolo Jorge ...