Moto2 – Bagnaia in pole a Misano | due italiani in prima fila al Gp di San Marino

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : la pole la piazza Francesco Bagnaia - davanti a Schrotter e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra la pole position del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto2. Il pilota torinese, infatti, ha piazzato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Miguel Oliveira piazza la zampata del campione all’ultimo tentativo e chiude in vetta le FP3 - Bagnaia 3° : Terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto2 completamente asciutta che si è chiusa con il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) in testa alla classifica con un ottimo 1:37.754 appena sufficiente per precedere lo spagnolo Fernandez ed il leader del campionato Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Pecco è stato molto veloce anche in questa FP3 ed ha stampato il terzo miglior tempo a 63 millesimi dal riferimento cronometrico ...

Moto2 - GP Misano 2018. Bagnaia parte bene : 2° nelle FP2 alle spalle di Schrotter. 3° Pasini : La fatica più grande è stata cancellare il ricordo della "non gara" di Silverstone. Perché in Gran Bretagna Pecco Bagnaia sarebbe partito in pole position, 22 posizioni davanti a Miguel Oliveira, in ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Marcel Schrotter fa sue le prove libere 2 - ma Bagnaia e Pasini sono in scia : La pioggia risparmia Misano e anche le seconde prove libere del Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 si sono svolte senza intoppi. Sul tracciato romagnolo abbiamo visto i protagonisti migliorare il proprio feeling con la moto, con il miglior crono fissato dal tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) con il tempo di 1:37.763, migliorando di ben mezzo secondo rispetto alla FP1 (concludendo, però, il turno con una innocua scivolata in curva ...

Misano MotoGP - parte bene Dovizioso. Iannone 5°. Moto2 - svetta Bagnaia : di Andrea Dovizioso il primo miglior tempo del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'608 ha preceduto di 1 decimo il britannico della Honda Cal Crutchlow. Terzo parziale ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia stacca gli avversari di almeno due decimi. Quarto Mattia Pasini : Francesco Bagnaia è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere di Moto2 al GP di San Marino a Misano. Sul circuito di casa Pecco completa il miglior giro fermando il cronometro in 1:38.014, staccando tutti gli altri piloti di almeno due decimi. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Jorge Navarro con il tempo di 1:38.237, mentre chiude tra i migliori tre il tedesco Marcel Schrotter, distante 18 millesimi dal pilota iberico. Il ...

Moto2 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. In vetta Francesco Bagnaia : La cancellazione del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, fa rimanere invariata la situazione in graduatoria generale con Francesco Bagnaia davanti a tutti (189 punti) con tre lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 76 sul Alex Marquez. Va da sé che i primi due si ritroveranno a Misano, tra un paio di settimane, per sfidarsi in ottica iridata. Classifica Mondiale 2018 ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia cerca la fuga per il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto2. Occasione importante per Francesco Bagnaia, che può allungare nel Mondiale. Pecco partirà infatti dalla pole position, mentre il suo rivale Miguel OLIVEira dal 23° posto. Per il portoghese si sta rivelando un weekend complicato e Bagnaia può quindi approfittarne. Ma sono tanti i piloti che possono rovinare i piani del pilota torinese e giocarsi la vittoria. La ...

Moto2 - Bagnaia : 'Bella pole - ma sarà una gara difficile' : In un turno di qualifica difficile da interpretare, il talento di Francesco Bagnaia combinato alla professionalità e competenza dello Sky Racing Team VR46 hanno fatto la differenza. Con un gran bel ...

Moto2 - Bagnaia pole anche a Silverstone : ... nella gara eccezionalmente in programma alle 15:30 italiane , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, , di scattare dalla seconda fila con accanto Marcel Schrotter , 4°, e Fabio Quartararo , 6°, . L'...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Francesco Bagnaia in pole position! Miguel Oliveira partirà indietro : Francesco Bagnaia partirà in pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota italiano si è guadagnato la prima casella piazzando un tempo di 2’08″153 proprio in extremis, nell’ultimo tentativo utile di una qualifica emozionante. Sono stati 45 minuti vissuti al cardiopalmo, anche per le condizioni della pista, umida in avvio ma migliorata giro dopo giro. Per Bagnaia si tratta della quarta pole stagionale, la seconda ...

Moto2 – Bagnaia fa sua la pole position a Silvertone : quinto posto per Luca Marini : Pecco Bagnaia super a Silverstone: il giovane pilota italiano conquista la pole position del Gp della Gran Bretagna Pecco Bagnaia show a Silverstone: il giovane pilota italiano dello Sky Racing Team ha conquistato la pole position del Gp della Gran Bretagna di Moto2. La pioggia ha dato un po’ di tregua ai piloti della Moto2, che hanno dovuto disputare la loro qualifica in netto ritardo a causa del posticipo della Q2 di ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. È ancora Schrotter il più veloce sull’asciutto. Bagnaia davanti ad Oliveira : È ancora Marcel Schrotter il più veloce in Moto2 nel GP di Gran Bretagna. Il pilota tedesco ha chiuso le prove libere 3 con il miglior tempo, 2’08″182, confermandosi particolarmente performante sull’asciutto, come già nella mattinata di ieri. Oggi, infatti, la sessione è stata praticamente congelata sul più bello dalle gocce di pioggia arrivate nel finale, che hanno creato una situazione di incertezza tra chi ha continuato a ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. prove libere 3 - Pecco Bagnaia sfida Oliveira e Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP della Gran Bretagna di Moto2. A Silverstone sarà ancora Francesco Bagnaia contro Miguel OLIVEira. La prima giornata è stata condizionata nella seconda parte dalla pioggia, ma ha mostrato un certo equilibrio. Le attenzioni saranno tutte per i due duellanti al titolo mondiale, ma nessuno andrà sottovalutato. A cominciare da Alex Marquez e Luca Marini, passando per Marcel ...