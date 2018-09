Moto si urtano in corsa | motociclista a terra muore travolto da furgone

ilmessaggero

: Due moto si urtano in corsa, motociclista a terra travolto da furgone - gigi695 : Due moto si urtano in corsa, motociclista a terra travolto da furgone - Gazzettino : Due #moto si urtano in corsa, #motociclista a terra travolto da furgone -

(Di sabato 8 settembre 2018) PADOVA - Gravissimo incidente questa sera a Saonara in provincia di Padova. Lo schianto è successo all'incirca alle 19.30 in via dei Vivai , di fronte al distributore Q8. Coinvolte dueentrambe ...