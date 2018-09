Mostra di Venezia 2018 | Leone d' Oro ad Alfonso Cuarón per Roma Niente premi

Tutti i vincitori della 75esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia : Agenzia Vista, Venezia, 08 settembre 2018 La sera delle premiazioni della 75a mostra del Cinema di Venezia, il Red Carpet con le giurie di tutte le sezioni e i possibili vincitori. La giuria...

Mostra del Cinema di Venezia - Leone D'Oro a "Roma" di Cuaron : Aveva messo d'accordo tutti già all'indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone D'Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a `Roma&...

Mostra del cinema di Venezia 2018 - è il giorno dei pronostici : Stando alle voci e ai commenti degli addetti ai lavori, il podio Veneziano si concentrerebbe su alcuni titoli visti nella prima settimana di Mostra del cinema di Venezia 2018. Per il Leone d’oro (ma anche per quello d’argento), i film più quotati sembrano infatti il dramma in bianco e nero Roma di Alfonso Cuaron, il western innovativo (che odia la definizione di western) The Sisters Brothers di Jacques Audiard seguiti dal ...

Venezia 75 - la Mostra dei doppioni : Marina de Tavira in Miu MiuMarina de Tavira in Miu MiuLiv Lisa Fries in Miu MiuLiv Lisa Fries in Miu MiuSophie Lane Curtis in ValentinoSophie Lane Curtis in ValentinoAmanda Shadforth in ValentinoAmanda Shadforth in ValentinoJessica Urbano in Elisabetta FranchiJessica Urbano in Elisabetta FranchiKlaudia Pepa in Elisabetta FranchiKlaudia Pepa in Elisabetta FranchiE così anche la 75esima edizione della mostra d’Arte Cinematografica di ...

Capri-Revolution. Un film di Mario Martone. 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Concorso : I due attraggono e respingono Lucia, che sarà chiamata a scegliere il proprio posto tra spiritualità e scienza. La narrazione privilegia l'approccio intimo-poetico poiché l'emancipazione personale e ...

Mostra del Cinema di Venezia - 'Una storia senza nome' sul misterioso furto di un Caravaggio : Presentato fuori concorso alla 75 Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film di Roberto Andò 'Una storia senza nome', con Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann e Renato Carpentieri. Il film trae ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 : i vincitori - dei premi collaterali - : ... rappresentazione che Mostra, con accurato e limpido linguaggio, come la scienza debba tenere conto della condizione umana'. premio Sorriso diverso Venezia 2018 Il Miglior film per il premio Sorriso ...

Mostra di Venezia : “At eternity’s gate” vince il Green Drop Award 2018 : La natura. La sua bellezza, la sua magia, la sua grazia. E poi l’arte e gli uomini che la rappresentano, la raccontano, la riproducono. Sono gli ingredienti del film vincitore del Green Drop Award 2018, il premio che la Ong Green Cross Italia assegna ogni anno alla Mostra del Cinema di Venezia alla pellicola tra quelle in concorso che meglio interpreta i temi ambientali ed ecologici. La giuria, presieduta per questa settima edizione dall’attore ...

Mostra del cinema di Venezia - insulti sessisti e volgarità. Il tappeto è rosso di vergogna : ... atto biasimato dalla Biennale che ha tolto all'uomo l'accredito, è solo cronaca della volgarità. La volgarità, intesa non solo come mancanza di signorilità ma come esercizio di grossolanità se non ...

Da Hertz una 'cinema car' per la Mostra di Venezia : ROMA - Alla settantacinquesima Mostra del Cinema, Hertz porta ai clienti di Venezia una sorpresa: la prima Cinema Car al mondo. Le persone in transito per la città veneta potranno vivere l'esperienza del grande schermo on board presso lo spazio Hertz dell'aeroporto Marco Polo. Il personale Hertz sarà a disposizione ...

«Put...a - fai schifo» - giornalista in sala insulta la regista di The Nightingale al termine della proiezione alla Mostra di Venezia : 'Vergogna put...a, fai schifo' . Un urlo che ha spezzato il clima della sala della 75Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione di The Nightingale . Insulti improvvisi lanciati nei ...

Mostra del Cinema - a Venezia compare un'ospite misteriosa : spacco vertiginoso - nuda sopra e sotto : La sua apparizione sul red carpet del Festival di Venezia non è passata inosservata, resta però il grande mistero su chi fosse l'ospite che ha attraversato la passerella della laguna con uno spacco ...

Lunar City parte da Venezia : oggi alla Mostra del cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...