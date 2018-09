Mostra del cinema di Venezia 2018 | è il giorno dei pronostici

gqitalia

: Ultimo giorno alla 75° Mostra del cinema di Venezia: gli appuntamenti di oggi in diretta streaming e la CERIMONIA D… - raimovie : Ultimo giorno alla 75° Mostra del cinema di Venezia: gli appuntamenti di oggi in diretta streaming e la CERIMONIA D… - visitmuve_it : Scopri 'Tintoretto 1519-1594' la straordinaria mostra dedicata al grande artista del Rinascimento. Fino al 6 gennai… - QuartoGrado : Esclusiva #Quartogrado ++PONTE MORANDI++ 14 agosto, ore 11.29 7 minuti prima della tragedia, un video girato da un… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Stando alle voci e ai commenti degli addetti ai lavori, il podiono si concentrerebbe su alcuni titoli visti nella prima settimana dideldi. Per il Leone d’oro (ma anche per quello d’argento), i film più quotati sembrano infatti il dramma in bianco e nero Roma di Alfonso Cuaron, il western innovativo (che odia la definizione di western) The Sisters Brothers di Jacques Audiard seguiti dal documentario What You Gonna Do When the World’s on Fire? e dall’horror d’autore Suspiria di Roberto Minervini e Luca Guadagnino. Una rosa (parzialmente) diversa da quella che invece è stata protagonista ieri dei premi collaterali allache hanno preferito Capri-Revolution di Mario Martone e Werk ohne Autor (Never Look Away) di Florian Henckel von Donnersmarck, tallonati dai due italiani appena citati tra i più papabili (Suspiria e ...