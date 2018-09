Morto l' ex compagno di Ariana Grande Spunta ipotesi overdose

Alto Adige - Morto alpinista in val Martello : ancora disperso un compagno : Un volo di circa 150, forse 200 metri, terminato in un crepaccio. Un cittadino tedesco di 55 anni è morto durante un’escursione in alta val Martello, sul Cevedale in Alto Adige. Due dei tre compagni di cordata sono stati ritrovati dagli uomini del soccorso alpino, mente un terzo scalatore risulta ancora disperso. Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato a 3mila metri di altezza. Le ricerche sul posto stanno andando ...