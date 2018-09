“Morto dopo un selfie con gli amici” L’orribile fine a soli 16 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Era scomparso nel nulla all’improvviso,aver scattato una foto che lo vedeva sorridente insieme agli amici. Poi più nulla, nessuna informazione, con l’ansia e l’apprensione della famiglia a crescere oraora. Alla, purtroppo, la terribile scoperta, una morte orribile avvenuta a16. Un paese intero piange per la scomparsa di Harry Sykes, ragazzo con la passione per il rugby venuto a mancare in Francia mentre era in tour nel Paese transalpino con l’élite della Halifax Rugby League Academy. All’improvviso, si erano perse le sue tracce. Le ricerche si sono subito concentrate nei pressi del Lac de la Cavayèrele, con l’aiuto dei sommozzatori: in quella zona Harry e i suoi amici avevano scattato delle foto prima della scomparsa del giovane, che è stato ritrovato senza vita alle 23 di mercoledì sera, come afferma il quotidiano ...