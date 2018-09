Monza | perché Adriano Galliani e Silvio Berlusconi vogliono la squadra | ' Ci manca il

F1 – Raikkonen condizionato dal blistering a Monza - Isola spiega : “vi dico perché è successo” : Il Responsabile Car Racing della Pirelli ha spiegato i motivi che hanno causato il blistering sulla posteriore sinistra di Raikkonen a Monza Una vittoria sfumata per colpa delle condizioni della gomma posteriore sinistra, un successo ceduto ad Hamilton per il blistering causato dalla scia di Valtteri Bottas. LaPresse/Photo4 Kimi Raikkonen ha perso lì la sua gara, sorpassato dal britannico della Mercedes senza poter opporre resistenza. A ...

F1 – Gasly attacca Alonso dopo Monza : “è scorretto di proposito - ecco il motivo. Non gli sto simpatico perché…” : Pierre Gasly si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo Monza: il pilota francese attacca Alonso, reo di essersi comportato in maniera scorretta in gara Scintille a Monza fra Pierre Gasly e Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, aggressivo come sempre, ha colpito il francese facendolo finire sul cordolo della prima variante, procurandogli dei danni al fondo della monoposto e compromettendo la gara del giovane pilota della Toro Rosso. Nel ...

F1 – Le Ferrari battono le Mercedes in qualifica a Monza - Wolff sorprendente : “sono felice - ecco perchè” : Wolff sorprendente dopo le qualifiche di ieri a Monza: le parole del team principal Mercedes dopo il sabato del Gp d’Italia La Mercedes non può fare altro che complimentarsi con la Ferrari dopo le qualifiche di ieri a Monza. Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position del Gp d’Italia, piazzandosi davanti a Vettel e Lewis Hamilton. Il britannico delle Frecce Argento è stato beffato proprio sul finale, ed è sembrato ...

F1 – Vettel mastica amaro a Monza - le parole di Seb dopo il secondo posto in qualifica : “ecco perchè non sono contento” : Vettel non troppo soddisfatto dopo il secondo posto in qualifica al Gp d’Italia: le parole del ferrarista nel sabato di Monza Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

Formula 1 - GP Monza : ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la sostituzione del cambio : Appena quattro giri nelle Libere 1 per Sebastian Vettel, con relativa conclusione della prima sessione del venerdì con diversi minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri piloti. Il motivo? Una ...