Monza calcio | Galliani sull’acquisto del club con Berlusconi | “Siamo come CR7 Ci

Monza - Galliani allo scoperto : “Eravamo in astinenza dal calcio. Noi come CR7 in Serie A” : Galliani- Adriano Galliani svuota il sacco sulle pagine del “Corriere della Sera”. L’ex amministratore delegato rossonero ha sottolineato il motivo del ritorno nel mondo del calcio insieme a Silvio Berlusconi. Acquisto del Monza ormai ad un passo, si attende solamente l’annuncio ufficiale. “Eravamo in astinenza” Galliani ha confermato: “Io e Silvio in astinenza da calcio. […] L'articolo Monza, ...

Monza - Galliani svela i motivi dell'acquisto del club : "Io e Berlusconi in astinenza da calcio" : C'è un universo calcistico in fermento attratto dal possibile ritorno nel mondo del pallone di Silvio Berlusconi". Mentre per quanto riguarda i piani sportivi del club la missione è già tracciata: "...

Galliani : 'Io e Berlusconi in astinenza da calcio - Monza effetto alla CR7' : La molla che ha spinto la coppia più vincente della storia calcistica italiana recente a riaffacciarsi all'antico mondo è stata 'l'astinenza da pallone'. Del resto se le cinque Coppe dei campioni ...

Calcio. Entusiasmo alle stelle a Monza per l’arrivo di Berlusconi : Il ritorno nel calcio è imminente per Silvio Berlusconi ad un passo dal comprare il Monza. E’ in corso la

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

Berlusconi e Galliani ritornano nel mondo del calcio : è fatta l’acquisto del Monza : 1/6 ...

Calcio - Berlusconi vuole il Monza. Con lui anche Galliani : ... Galliani, monzese doc, venne invece coinvolto da Silvio Berlusconi per diventare il capo-azienda del Club che sarebbe divenuto il più titolato al mondo. Fra pochi giorni, il figlio di Felice, Nicola ...

Calcio - Berlusconi è pronto a tornare : "Vuole comprare il Monza" : Voci insistenti. Berlusconi punterebbe a diventare il maggiore azionista, mentre l'amministratore delegato sarebbe Adriano...

Berlusconi e Galliani vogliono tornare nel calcio comprando il Monza : Dopo l'uscita di scena di oltre un anno fa, con la sofferta vendita del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a ricominciare una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver portato il Milan sul tetto del mondo, la coppia avrebbe in mente una nuova 'pazza' avventura: acquistare la Società Sportiva Monza 1912 s.r.l., nota semplicemente come Monza, formazione che attualmente milita nella serie ...

Il clamoroso ritorno di Berlusconi nel calcio : prende il Monza e chiama Galliani : Berlusconi non riesce a vivere senza calcio. Dopo aver lasciato il Milan con una bacheca ricca di trofei, ora l'ex presidentissimo rossonero è intenzionato a prendere le redini della Società Sportiva ...

Berlusconi e Galliani progettano di tornare nel calcio : forte interesse per il Monza : La coppia più vincente nella storia del calcio è pronta a rimettersi in gioco. A distanza di un anno e mezzo circa dalla cessione del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani starebbero trattando per l’acquisizione delle quote di maggioranza del Monza, società che attualmente milita in Serie C. La clamorosa indiscrezione, che sta trovando conferme da più parti, è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Berlusconi e Galliani comprano ...

Berlusconi vuol comprare il Monza Ritorno nel calcio con Galliani? : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno pensando di ritornare nel calcio. L'idea è quella di acquisire la maggioranza del Monza, club militante in Serie C Segui su affaritaliani.it

Calcio - Silvio Berlusconi e Adriano Galliani interessati all'acquisto del Monza : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani stanno pensando ad un ritorno nel mondo del Calcio . L'ex presidente e l'ex amministratore delegato del Milan, come riportato da diverse fonti, sono interessati all'acquisizione del Monza, club di Serie C . Berlusconi diventerebbe un ...

Calcio - Berlusconi riparte dal Monza : 23.02 Silvio Berlusconi potrebbe tornare nel Calcio ripartendo dal Monza."E un'idea, un'idea romantica",confermano all'Ansa fonti vicine all'ex presidente del Milan e leader di Forza Italia. Berlusconi starebbe ragionando sulla possibilità di rilevare la maggioranza del Monza, club che milita in Serie C, assieme al 'fedele' Adriano Galliani, che a Monza è nato e iniziò la carriera di dirigente sportivo proprio nel club brianzolo,in questo ...