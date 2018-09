Mondiali di Pallavolo | tutto pronto per l’esordio dell’Italia | le parole di Blengini e di

Mondiali di Pallavolo - due giorni all’esordio dell’Italia : domenica il debutto a Roma contro il Giappone : La Nazionale italiana esordirà domenica contro il Giappone, l’obiettivo è quello di iniziare con una vittoria la rassegna iridata Mancano appena due giorni all’esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini dopo l’ultimo test match giocato a Siena ieri nel tardo pomeriggio, sono a Roma dove domenica sera alle ore 19.30 affronteranno il Giappone nell’ouverture del grande evento atteso dal ...

Pallavolo - l'Italia stende la Cina nell'ultima amichevole prima dei Mondiali : gli azzurri si impongono 3-1 : ... 27-29, 25-18, 25-21, 25-21, I 3600 spettatori del PalaEstra hanno festeggiato la vittoria in rimonta dell'Italia contro la Cina nell'ultimo test match prima dell'inizio dei Campionati del Mondo che ...

Pallavolo - l’Italia stende la Cina nell’ultima amichevole prima dei Mondiali : gli azzurri si impongono 3-1 : Gli uomini di Blengini hanno avuto la meglio su quelli di Raul Lozano con il punteggio di 3-1 (27-29, 25-18, 25-21, 25-21) I 3600 spettatori del PalaEstra hanno festeggiato la vittoria in rimonta dell’Italia contro la Cina nell’ultimo test match prima dell’inizio dei Campionati del Mondo che alzeranno ufficialmente il sipario domenica alle ore 19.30 nel Parco del Foro Italico. Gli uomini di Blengini hanno avuto la meglio su quelli di Raul ...

Mondiali Pallavolo 2018 – Zaytsev trascina gli azzurri : l’intervista alla moglie Ashling [VIDEO] : Ashling Sirocchi a 360°: parla la moglie di Ivan Zaytsev ai microfoni del nostro Vanni Zagnoli Il conto alla rovescia per i Mondiali di Pallavolo 2018 è iniziato: domenica gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico per la prima sfida dell’Italia contro il Giappone. Grande protagonista e trascinatore della squadra, Ivan Zaytsev avrà i riflettori puntati su di sè. In vista dell’esordio azzurro dunque riproponiamo ...

Mondiali Pallavolo 2018 – Presentata a Firenze la Pool A : Presentata a Firenze la Pool A dei Mondiali di Pallavolo 2018 al via domenica 9 settembre Solo pochi giorni separano Firenze dalle emozioni del volley internazionale: il Nelson Mandela Forum è pronto ad accogliere, dal 12 al 18 settembre, la Pool A del FIVB Men’s Volleyball World Championship Italy-Bulgaria 2018, il girone in cui l’Italia scenderà in campo per superare la Prima Fase del Campionato del Mondo di Pallavolo maschile. Con la ...

Mondiali Pallavolo – A Roma il raduno dei Campioni del Mondo : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo A tenere a battesimo l’esordio della Nazionale Italiana Pallavolo in occasione della prima partita della FIVB Men’s Volleyball World Championship Italia – Bulgaria 2018 saranno i Campioni del Mondo delle edizioni 1990, 1994 e 1998. Domenica 9 settembre, alle ore 17.30, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, gli ex Azzurri Oro a Rio De Janeiro, Atene e Giappone ...

Mondiali Maschili : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo : Dopo un brindisi di ringraziamento e un in bocca al lupo a chi sarà protagonista in campo, gli Azzurri Campioni del Mondo si trasferiranno tutti insieme al Centrale a tifare Italia. NEWS Mondiali ...

Mondiali Pallavolo – L’area di gioco sarà allestita con la tecnologia Gerflor : 5000 mq di gioco in sicurezza per uno spettacolo sportivo dalle alte performance L’area di gioco dei Campionati Mondiali di Volley Maschile 2018 è allestita con la tecnologia Gerflor, leader mondiale nella produzione di pavimentazioni sportive indoor e sponsor tecnico dei più grandi eventi tra i quali le Olimpiadi. Il know-how Gerflor tutela la sicurezza degli atleti consentendo loro alte performance. www.Gerflor.it Sono 12, ...

Mondiali Pallavolo 2018 : presentata la Pool C di Bari : Mondiali Maschili: su il sipario sulla Pool di Bari, presentata oggi alla Sala Giunta di Palazzo di Città E’ stata presentata oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città a Bari, la Pool C dei Mondiali maschili di Pallavolo in programma al PalaFlorio di Bari dal 12 al 18 settembre. Alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo, del Vice Presidente Giuseppe Manfredi, dell’Assessore allo ...

Mondiali Pallavolo – Domani l’ultimo test match degli azzurri contro la Cina : Nazionale Maschile: Domani gli azzurri in campo nell’ultimo test match contro la Cina Siena. La Nazionale Italiana Maschile sosterrà oggi nel tardo pomeriggio l’allenamento di rifinitura in vista dell’ultimo test match per-Mondiali che la vedrà opposta per la seconda volta in pochi giorni alla Cina Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport). La partita contro la squadra di Raul Lozano rappresenta quindi l’ultimo appuntamento prima del via ...

Mondiali Pallavolo - Italia-Giappone confermata al Foro Italico : Mondiali Pallavolo, Italia-Giappone si giocherà nello splendido scenario del Foro Italico di Roma: non dovrebbe piovere sulla capitale La partita inaugurale del Campionato del Mondo di Pallavolo 2018, Italia-Giappone, si svolgerà regolarmente al Centrale del Foro Italico, domenica 9 settembre alle ore 19.30. La decisione definitiva è stata presa questa mattina dopo che la Fipav, il comitato organizzatore del Mondiale, il Col di Roma e il ...

Mondiali Pallavolo 2018 – Kinder rinnova il legame col mondo del volley : Kinder e la Pallavolo insieme per i Mondiali di volley 2018 Nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, Kinder – la marca che mette d’accordo genitori e figli dal 1968 – rinnova il suo legame con il mondo della Pallavolo. Kinder partecipa quest’anno ai Mondiali di volley maschile che si svolgeranno dal 9 al 30 settembre 2018 a Milano, Bari, Bologna, Firenze, Roma e Torino, in Italia, e a Ruse, Sofia e Varna, in Bulgaria e vedranno la ...

Mondiali di pallavolo - le partite dell'Italia su Rai 2 : Argentina e Slovenia match chiave : La prossima settimana avranno inizio i Mondiali di pallavolo di Italia e Bulgaria, i due Paesi selezionati per ospitare la manifestazione iridata di quest'anno. L'Italia di Zaytsev e Juantorena, entrambi nella lista dei convocati [VIDEO], segnera' l'esordio il 9 settembre contro il Giappone, un match sulla carta non impossibile per la Nazionale italiana. La gara contro il sestetto nipponico e le altre partite dell'Italia durante la prima fase ...

Volley - Mondiali 2018 : che festa in Italia - tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari - lo Stivale abbraccia la pallavolo : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico ...