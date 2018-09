Modica | la foto di Mussolini torna sulla parete del bar I giudici | ' Manifestazione di

"La foto di Mussolini nel bar di Modica non è apologia" : Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha disposto il dissequestro dell'immagine di Benito Mussolini , sequestrata il 10 agosto scorso presso il bar Fucsia di Modica dopo la segnalazione di una giovane che aveva chiesto l'intervento del carabinieri. L'immagine era accompagnata dalla frase: "Non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia".Per il Riesame, che cita due sentenze di Cassazione, la numero 1 del 1957 e la 28 del ...

Marina di Modica - concime in una serra - 18 si sentono male. FOTO : Modica - Un guasto all'impianto all'irrigazione di un impianto serricolo ha determinato la cattiva concimazione, in assenza di acqua, di una serra, favorendo l'esalazione di miasmi, in prossimità di ...