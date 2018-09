Modica | dissequestrata la foto di Mussolini | È solo libero pensiero

ilgiornale

: Foto Mussolini, che era stata rimossa da un bar a Modica, dissequestrata dal tribunale del Riesame di Ragusa - lasiciliait : Foto Mussolini, che era stata rimossa da un bar a Modica, dissequestrata dal tribunale del Riesame di Ragusa - NewSicilia : #Modica, arriva il dissequestro dell'immagine di #Mussolini del Bar Fucsia - Davidattico : Hahahahahahah complimenti alla giornalista alla ricerca di notorietà, adesso può tornare a scrivere per il giornale… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha disposto il dissequestro dell'immagine di Benito, sequestrata il 10 agosto scorso presso il bar Fucsia di, dopo la segnalazione di una giovane che aveva chiesto l'intervento del carabinieri.L'immagine era accompagnata dalla frase "non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia" e quindi apriti cielo. Subito era partita la segnalazione e il sequestro. Ma per il Riesame, che cita due sentenze di Cassazione, la numero 1 del 1957 e la 28 del 2016, la manifestazione delnon si può limitare tanto più che è garantita costituzionalmente. Diverso è il pericolo di ricostituzione e riorganizzazione del partito fascista ma in questo caso non sarebbe stata ravvisata "nemmeno l'astratta considerabilità del reato di apologia del fascismo".Per queste ragioni, il titolare del bar, Giuseppe Spadaro, ha riottenuto ...