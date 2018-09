Miss Italia | occhi puntati sulla piazzina Gloria Tonini

Miss Italia 2018 : conduttori - giudici e curiosità : Torna l’appuntamento con Miss Italia, che nell’edizione del 2018 ci regalerà nuove emozioni, fra giudici particolari e qualche sorpresa. A condurre il concorso di bellezza più famoso d’Italia saranno Francesco Facchinetti, divenuto ormai un veterano, insieme a Diletta Leotta, alla sua prima prova come presentatrice lontano dagli studi Sky. Il programma andrà in onda il 16 e 17 settembre su La7. Nella prima serata si svolgeranno ...

Miss Italia la finale : Massimo Lopez presidente - Andrea Iannone giurato : Massimo Lopez presidente di giuria a Miss Italia: arriva anche Iannone Lunedì 17 settembre su La7, e in conteporanea su La7D, andrà in onda la finale di Miss Italia 2018. La 79esima edizione dello storico concorso di bellezza guidato da Patrizia Mirigliani, sarà presentata da Francesco Facchinetti, per la quarta volta consecutiva, e da Diletta Leotta. Sulla rete di Urbano Cairo, invece, domenica 16 settembre Carolina Di Domenico presenterà un ...

Miss Italia 2018 : la giuria : Tullio Solenghi e Massimo Lopez Sarà una giuria vivace ed alquanto variegata, quella di Miss Italia 2018, composta da volti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del giornalismo. Ad accompagnare le reginette di bellezza nella finale milanese di lunedì 17 settembre 2018 – in diretta dalle 21.10 su La7 – non saranno dunque solo i conduttori Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, ma anche sette giudici, chiamati ad ...

Ecco Aurora - la piemontese più bella : da Nole Canavese la candidata a Miss Italia : La ventenne Aurora Leli, di Nole Canavese , Torino, , sarà l'unica rappresentante del Piemonte alla finalissima di Miss Italia. Studentessa di Fisioterapia, è appassionata di sport: è infatti una promessa dell'atletica leggera e la sua specialità sono i 400 metri piani. GIAGIA Castana, occhi azzurri, alta 1,72 centimetri, la giovane si è aggiudicata la fascia di Miss ...

Miss Italia 2018 - NIENTE SMARTPHONE PER 12 ORE / Patrizia Mirigliani : "È ora di riconnettersi alla vita reale" : Le concorrenti di MISS ITALIA 2018 lasciano il loro SMARTPHONE per 12 ore, dando il buon esempio su come si possa vivere anche senza social network e internet.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:17:00 GMT)