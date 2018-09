Milano - teschi e ossa umani venduti online : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Milano per traffico illegale di resti umani. I tre, adulti e residenti nel Nord Italia, acquistavano online resti umani dissotterrati in Repubblica Ceca, come teschi, ossa o scheletri completi, per poi rivenderli sempr