Milano | poliziotti liberi dal servizio arrestano tre ladri in stazione Centrale

Milano - uno straniero si dà fuoco in strada : è grave - feriti i poliziotti : Nelle immagini si vede l'uomo con la tanica di benzina in mano tentare di tener lontano gli agenti di polizia. Sono solo pochi secondi, pubblicati da un utente su Facebook. Milano, in viale Zara, all'angolo con via Laurana, un giovane si è dato fuoco davanti a una pattuglia delle forze dell'ordine (guarda qui il video).Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava cospargendo di benzina una macelleria islamica in via Ala, non lontano da viale Zara. ...