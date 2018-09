Milano Navigli | tra pagaia e bici Simone Lunghi tenterà l’impresa

Milano : Magoni - sport e turismo per rilanciare sistema dei Navigli : "Il sistema dei Navigli - ha aggiunto Lara Magoni - rappresenta un volano turistico eccezionale per i nostri territori, opportunità notevole per dare nuovo impulso all'economia regionale e all'...

Milano : Magoni - sport e turismo per rilanciare sistema dei Navigli : Milano, 6 set. (AdnKronos) - "Un'occasione importante per esaltare una prestazione sportiva unica nel suo genere e per valorizzare l'attrattivita' turistica del sistema dei Navigli lombardi". Interviene così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e Moda, nel corso della

Abborda una ragazzina e poi la stupra : arrestato ai Navigli a Milano : Una ragazza minorenne congolese ha subito la notte scorsa una violenza sessuale a Milano e il suo presunto aggressore è stato arrestato in poche ore dalla polizia. Si tratta di un uomo originario ...

Milano - minorenne vittima di violenza sessuale sulla ciclabile del Naviglio Martesana : La ragazzina, 14 anni appena, era scappata dalla comunità presso cui era affidata: arrestato un 40enne

Milano. Minorenne violentata in zona Navigli : Violenza sessuale nel capoluogo lombardo. Una ragazza Minorenne di origine congolese è stata costretta a subire un rapporto sessuale da

Milano. Riapertura navigli : pubblicati 41 quaderni degli attori : Sono stati inviati quarantuno quaderni al sito progettonavigli.comune.Milano.it. Si tratta di suggerimenti, argomentazioni e suggestioni sulla Riapertura dei navigli che

Milano. Riapertura navigli : domani incontro pubblico in Sala Alessi : Si terrà domani alle ore 16:30 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, l’incontro pubblico di approfondimento su costi e benefici

Milano : si tuffa nel Naviglio e muore annegato : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Un 28enne è morto annegato nel fiume Adda questo pomeriggio. Si è gettato nel Naviglio all'altezza di Trezzo sull'Adda (Milano), ma non sapeva nuotare. L'uomo si sarebbe tuffato intorno alle 16 per poi non riemergere più: un amico presente durante i soccorsi ha conferma

Milano. Riapertura navigli il 17 incontro pubblico presso EMIT Feltrinelli : Martedì 17 luglio, a partire dalle ore 18 nella sede di EMIT Feltrinelli di piazzale Cantore 10, si terrà il

Milano - i numeri impressi sulla pelle : sul Naviglio l'opera contro il censimento di Salvini : Due bimbi che mostrano i numeri impressi sulla pelle delle braccia, come nei campi di concentramento: sul Naviglio Grande, a Milano, l'opera dell'artista e attivista Cristina Donati Meyer contro il "censimento" su base etnica ipotizzato per i rom dal ministro degli Interni...

Milano : riapertura Navigli - martedì incontro pubblico a Circolo de Amicis : Milano, 7 lug. (AdnKronos) - martedì 10 luglio, a partire dalle 18.30, il Circolo De Amicis di Milano ospiterà il quarto incontro pubblico dedicato al progetto di riapertura dei Navigli. L’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli, il coordinatore del dibattito Andrea Pillon, il coordinatore

Milano - i pasdaran del «no» sfidano i sognatori. Il Naviglio ritrovato spacca il centro città : «Sono qui per questa frode del Naviglio. Il costo è enorme come i problemi di viabilità che creerà. È chiaro che dietro ci sono interessi di tutt'altra natura». Ottavio, 83 anni, arriva battagliero, ...