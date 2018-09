Milano | il sindaco Sala sbotta con la consigliera Sardone | Non mi prendere

STARBUCKS Milano : TUTTI IN CODA PER UN CAFFÉ/ Ultime notizie - il sindaco Sala “La nostra una città attrattiva” : STARBUCKS apre a MILANO: il tempio del caffè in Italia. Oggi l’evento esclusivo riservato a pochissimi invitati, domani l’apertura al grande pubblco(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:07:00 GMT)

Milano - bimba non vaccinata bloccata al nido : madre chiama la polizia/ Sindaco Sala : "problema limitato" : bimba non vaccinata bloccata all’asilo: la madre chiama la polizia per segnalare il fatto ma per gli agenti la scuola ha solo applicato la legge. Unico caso nel Capoluogo lombardo.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:18:00 GMT)

Milano : sindaco Sesto S.Giovanni - sgombero Aldo Dice vittoria legalità : Milano, 4 set. (AdnKronos) - "Sono particolarmente soddisfatto di questo esito, che ho richiesto con fermezza immediatamente dopo l'occupazione. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento, la professionalità e l’efficienza dimostrati. Il messaggio che esce chiaro da questa vicenda è che a Sesto

Westfield Milano/ Segrate - nasce il più grande centro commerciale d'Europa : il sindaco - 'ero e sono contrario' : Westfield Milano, a Segrate il nuovo centro commerciale: un'opera mastodontica che costerà 1,4 miliardi di euro. Pronto nel 2021.

Olimpiadi - il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia : «Un'Arena a Santa Giulia» : Il PalaItalia immaginato dal masterplan olimpico per Milano è in realtà un'arena musicale da 15mila posti per concerti e spettacoli e destinata, nei piani di lungo termine, a pensionare il Forum di Assago. Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri hanno voluto fare il punto sul progetto di ...

Musei - il sindaco Sala : "A Milano avanti con le domeniche gratis" : La risposta al ministro Bonisoli che ha annunciato l'abolizione a partire dall'autunno. "Noi avanti con la gioia di vedere la risposta di tanti cittadini e tanti turisti"

Milano : vicesindaco - sgombero Lambretta per richieste cittadini esasperati : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Lo sgombero del centro sociale Lambretta a Milano è stata “un’azione congiunta e coordinata che dà risposta alle innumerevoli richieste da parte dei cittadini del quartiere esasperati per il rumore e la confusione provocata dalle feste e dai ritrovi notturni in strada”. Lo afferma il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, sull’operazione di questa mattina in via Val Bogna. ...

Milano - strage di via Palestro : 25 anni fa l’autobomba che uccise 5 persone. Il sindaco Sala : “Inaccettabile che ancora non ci sia piena luce” : Alle 23.15 del 27 luglio del 1993 un boato scosse Milano. In via Palestro un’autobomba esplose nei pressi del Padiglione d’Arte Contemporanea, uccidendo cinque persone. “Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva” ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della strage. A quell’epoca più arrogante che mai, Cosa Nostra lanciò in una sola notte il suo monito allo ...

Salvini : incontrato prima sindaco di Roma che quello di Milano : Roma – “Sono qui da due mesi, ma il tema di stare vicini agli enti locali credo di averlo affrontato. Ho incontrato prima il sindaco di Roma di quello di Milano, so che mi verra’ ricordato. Comunque incontrero’ a breve anche il mio primo cittadino”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti al Viminale durante un punto stampa successivo all’incontro con la sindaca ...

Salvini alla riapertura dell'Old Fashion dopo l'aggressione a Bettarini. Il vicesindaco di Milano : 'Delegittima indagini : Salvini a sorpresa all' Old Fashion di Milano , il locale vicino a cui fu aggredito il primo di luglio Niccolò Bettarini , il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. L'...

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...