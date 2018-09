Milano Il 28 e 29 settembre eventi gratuiti per gli appassionati di scienza

Milano. Municipio 5 : Festa dello sport il 16 settembre : Il Municipio 5 di Milano invita la cittadinanza, domenica 16 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 21:00, ad una maniFestazione

Accadde oggi - 8 Settembre 1928 : il Football Club Internazionale Milano si fonde con l’U.S. Milanese : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Cosa fare a Milano nel weekend dell'8 e 9 settembre : E poi partite di pallavolo e calcietto , spettacoli, musica e gusto. Per tutta la giornata ci saranno infatti anche momenti di degustazione dei prodotti tipici che intendono promuovere una sana ...

Dal 18 al 24 settembre in passerella 165 collezioni per la Milano Fashion week dedicata alla donna : ... la Sala Cariatidi di Palazzo Reale sarà ancora una volta una delle location protagoniste di Milano Moda donna insieme allo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo nazionale della scienza e ...

Starbucks a Milano : tutto quello che c'è da sapere sull'inaugurazione del 6 settembre : A oggi sono 28.720 i negozi di Starbucks, in 77 paesi del mondo. E pare che in Italia il patron di Starbucks punti ad allargare i propri confini oltre Milano e punti a Torino.

Istruzioni per il soundcheck di Laura Pausini a Milano l’8 settembre : info utili e indicazioni : Il soundcheck di Laura Pausini a Milano è alle porte, quindi è già arrivato il momento di avere tutte le Istruzioni per partecipare alla prova del suono che si terrà prima del concerto e riservata agli iscritti al fan club dedicato all'artista di Solarolo. L'organizzazione ha già diramato tutto le indicazioni utili per partecipare alle prove, così da garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di accettazione e di controllo dei ...

NBA Fan Zone – Tutto quello che c’è da sapere per l’appuntamento dell’8 e 9 settembre a Milano : Tutto pronto per l’appuntamento con l’NBA Fan Zone a Milano il prossimo 8 e 9 settembre: ecco il programma del magico evento che ricrea l’atmosfera del basket a stelle e strisce La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che l’ex campione NBA Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone avrà l’obiettivo di ricreare l’atmosfera ...

Anche Cesare Cremonini al Tempo delle Donne - a Milano l’8 settembre : il programma : Cesare Cremonini al Tempo delle Donne sarà il protagonista di un evento che si terrà a Milano il giorno sabato 8 settembre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Reduce dal tour sold out negli stadi italiani e prima di intraprendere la tournée di concerti nei palazzetti, per la prima volta approda Cesare Cremonini al Tempo delle Donne per raccontarsi e raccontare la sua musica attraverso un'intervista a cura di Giusi ...

Dal 12 al 14 settembre Milano XL mostra-dimostra : È stata presentata nella Sala Alessi di Palazzo Marino la seconda edizione di Milano XL, il progetto innovativo e coinvolgente

Il balletto del Bolshoi alla Scala di Milano dal 7 al 13 settembre : Milano, 4 set., askanews, - Il Teatro alla Scala ospita il Bolshoi: dal 7 al 13 settembre la compagnia di Mosca, che mancava da Milano da 11 anni, va in scena con 'La Bayadère' di Minkus/Grigorovich e ...

Vogue for Milano 13 settembre 2018 - torna la Vogue Fashion's Night Out : A breve seguirà il programma definitivo della manifestazione, con tutti gli eventi e la mappa della città con spettacoli e location.

Starbucks apre in Italia il 7 settembre - conto alla rovescia a Milano : Aprirà venerdì 7 settembre a Milano il primo Starbucks in Italia. Nell’ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio, a due passi dal cuore del capoluogo lombardo, piazza Duomo, la multinazionale del caffè taglierà il nastro del più grande negozio in Europa. Sarà una torrefazione, classe Reserve roastery, i negozi di fascia alta del colosso statunitense. Ce ne sono altri due al mondo, a Seattle e Shanghai. L’Italia è da decenni nel mirino del ...

Mitsubishi Eclipse Cross e “Il Tempo delle donne” a Milano 7-8-9 settembre : Mitsubishi Eclipse Cross, il SUV coupé della Casa dei tre diamanti, partner della 5° edizione de “Il Tempo delle donne”, edizione dedicata alla Felicità, che si terrà a Milano il 7-8-9 settembre. Organizzato da Corriere della Sera, Il Tempo delle Donne è un momento collettivo di produzione di idee, di sperimentazione e di confronto. L’edizione 2018 che si articolerà su 100 eventi fra spettacoli, performance, installazioni, interviste, incontri, ...

Area Expo Eventi. Dal 6 all’8 settembre il Milano Rocks : Appuntamento con il Milano Rocks dal 6 all’8 settembre presso l’Area Expo Eventi. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre presso