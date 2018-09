Milano | crani e ossa in vendita sul web | tre indagati per traffico di resti umani

Blastingnews

(Di sabato 8 settembre 2018) Un informatico, un ingegnere e un commercialista, residenti tra Lombardia e Piemonte, sono statiperdidopo che i Carabinieri dili hanno colti a vendere on line parti di scheletri e. Secondo quanto appurato dagli inquirenti levenivano reperite nella Repubblica Ceca, dove improvvisati fossori le dissotterravano nei cimiteri di campagna e le facevano pervenire ai tre intraprendenti professionisti. Questi ultimi poi provvedevano a vendere e spedire la merce ai collezionisti sparsi nel mondo.negli scatoloni degli spedizionieri Alla fine dello scorso mese di agosto però qualcosa è andata storta e, in maniera del tutto casuale, ildiumane è stato scoperto. Gli apparecchi a raggi X del centro di smistamento Ups dihanno scoperto un teschio in un pacco destinato agli Stati Uniti, poi nei giorni successivi ...