Milano | Confcommercio | più fondi a imprese in difficoltà per cantieri

Olimpiadi : Confcommercio veneto - Torino le ha avute - Milano l'Expo - ora tocca a Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - “ Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l’Expo, ora tocca alle Dolomiti”. Il presidente di Confcommercio veneto (50mila imprese rappresentate), Massimo Zanon, sostiene la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. "I numeri per aggiudicarsi q

Milano : Meghnagi (Confcommercio) - impegno di tutti per Natale pieno di luci : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - "La sinergia fra pubblico e privato ha reso possibile negli ultimi anni l’accensione di molte luci natalizie a Milano non soltanto sulle principali vie dello shopping, ma anche in periferia. Occorre l’impegno di tutti e l’orientamento espresso dal Comune conferma quest’i