Milano | canta “Viva la libertà” ma non fa i conti con i binari del tram | la figuraccia di

Lady Skriniar si gode Milano e incanta i suoi follower [GALLERY] : 1/5 ...

Enrico Nascimbeni accoltellato a Milano/ “Sporco comunista” : cantautore denuncia aggressione neofascista : Una aggressione con il coltello, l'artista e giornalista Enrico Nascimbeni aggredito a Milano davanti al portone di casa da due neo fascisti, ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:13:00 GMT)

Ornella Vanoni canta nella clinica Maugeri di Milano per i pazienti : 'Qui mi hanno curata' : Ornella Vanoni si è esibita dal vivo per i ricoverati della clinica Maugeri di Pavia, nell'ambito delle iniziative di 'MaugerinArte'. Un gesto di generosità e di attenzione per i pazienti, ma anche ...

Milano - la proposta di matrimonio arriva durante il concerto di Jovanotti. Il cantante su Instagram : “Mi avete commosso” : La proposta di matrimonio è arrivata durante il concerto di Jovanotti al Forum di Assago. Luigi, futuro sposo, ha aspettato l’esecuzione del brano “A te” e si è inginocchiato davanti alla fidanzata Amelia per formularle la canonica proposta. Il video è arrivato a Jovanotti che lo ha rilanciato sul canale Instagram “Mi fate commuovere ragazzi! Grazie per avermi mandato il video. Vi auguro una bella vita piena di amore e di ...

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO Milano/ Stadio San Siro : pubblico in estasi per la cantante (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:35:00 GMT)

Jovanotti e Ghali hanno cantato insieme “Cara Italia” al Forum di Milano : Adoriamo <3 The post Jovanotti e Ghali hanno cantato insieme “Cara Italia” al Forum di Milano appeared first on News Mtv Italia.