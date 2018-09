Milan | Leonardo studia il grande colpo per il centrocampo | ecco il nome

Milan - sfida con il Barca per Rabiot scende in campo Leonardo : Leonardo dovrà mettere in gioco tutte le sue conoscenze con il mondo Psg per avere la meglio sui catalani. La speranza del Milan è che gli anni trascorsi dal brasiliano nella dirigenza del club ...

Calciomercato Milan - due gli obiettivi di Leonardo a gennaio : I dirigenti del Milan sono già proiettati sulla sessione invernale di Calciomercato. Leonardo e Maldini, infatti, avrebbero già iniziato a lavorare per rinforzare l’organico dei rossoneri a gennaio. Sono due – secondo indiscrezioni provenienti dai vari media – i giocatori nel mirino dei rossoneri. Adrien Rabiot al Milan: c’è da battere la concorrenza del Barcellona Il primo obiettivo per gennaio è Adrien Rabiot, giovane ...

Leonardo : “attorno al Milan energia positiva” : “In società tutti sono coinvolti, questa è una cosa che fa piacere. C’è un’energia positiva attorno alla squadra e penso che la base per fare bene sia questa”. A spiegare il corso che si respira a Milanello è il direttore tecnico del Milan, Leonardo. L’ex giocatore brasiliano è entrato questa estate nell’organigramma societario assieme a Maldini a cui ora si aggiungerà un altra stella del Milan, Ricardo ...

Milan - Leonardo ottimista : 'Energia positiva intorno squadra e società' : 'Tutti sono abbastanza coinvolti, c'è un'Energia positiva intorno alla squadra e questa è la base'. Leonardo traccia un bilancio decisamente positivo del suo primo mese e mezzo da dirigente del Milan, ...

Milan - Leonardo e Raiola parlano anche di un difensore : Non solo Donnarumma e Bonaventura al centro dei discorsi tra Leonardo e Raiola : come sottolinea Il Corriere dello Sport , si parlerà anche del futuro di Ignazio Abate , in scadenza con il Milan al termine della stagione.

Milan - Leonardo lavora ad una “sorpresa” già a gennaio… : Milan, il responsabile dell’area tecnica Leonardo sta tentando di aggiungere alla rosa un calciatore di enorme qualità Il responsabile dell’area tecnica del Milan Leonardo, non sembra affatto intenzionato ad andare in vacanza dopo la serrata sessione di calciomercato che ha vissuto. Sembra infatti che il dirigente rossonero sia già al lavoro per cullare un sogno per gennaio. Secondo Tuttosport infatti, il Milan starebbe ...

Rabiot al Milan?/ Ultime notizie - Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG : Adrien Rabiot al Milan? Ultime notizie, il direttore tecnico rossonero Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG, in scadenza di contratto 2019(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Dal calcio alla gastronomia : Leonardo apre un locale a Milano : la gastronomia ! Il dirigente brasiliano infatti ha deciso di lanciarsi nell'imprenditoria e, assieme ad alcuni soci, aprirà un locale nella zona sud-ovest di Milano: nasce 'La Salumeria dello Sport' ...