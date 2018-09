Milan | Higuain senza gol? Capitò anche a Ibrahimovic e poi

Milan - Suso ottimista : 'Quest'anno si può fare bene - Higuain è quello che serviva' : Durante la sessione estiva l'esterno spagnolo del Milan, Suso, è stato sempre al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, su di lui c'era il forte interesse della Roma che l'ha cercato con insistenza e anche del Napoli che però non ha mai avanzato delle offerte vere e proprie al club rossonero. Il campionato è cominciato e lo spagnolo è ancora li, al suo posto con la maglia del Diavolo sulla fascia per far male agli avversari. Suso ...

Milan - un altro Maldini in prima squadra : Daniel si allena con Higuain : Daniel Maldini si allena con Gonzalo Higuain. LaPresse C'è un altro Maldini che si affaccia alla prima squadra del Milan. È Daniel, figlio sedicenne di Paolo, che a differenza del padre e del nonno ...

Milan - Suso : 'Higuain è un attaccante fortissimo - è proprio ciò che ci mancava' : Maglia del Milan riposta per qualche giorno nel cassetto, la Spagna chiama e Suso non può che rispondere presente. Il giocatore rossonero è stato convocato da Luis Enrique per le gare che le '...

Milan - i gol di Higuain e la fame di Gattuso per sfidare la Juve : Guai a dire anti-Juve. Ma da qui al derby del 21 ottobre, Rino Gattuso ha a disposizione cinque giornate per fare crescere ulteriormente la forma e l'autostima del Diavolo. L'allenatore calabrese è ...

Milan - Higuain in 'forma Ronaldo' : Higuain stupisce il Milan : ' In tante cose è Gonzalo, ma sembra Ronaldo ', scrive La Gazzetta dello Sport , in riferimento alla perfetta condizione atletica del centravanti argentino. Se in passato il Pipita era stato criticato per la 'pancia' da centravanti sovrappeso, i test del centro sportivo ...

Milan - quanto corre Higuain! : Un atleta attento e curato. Così viene descritto Gonzalo Higuain sulla Gazzetta dello sport nel focus a lui dedicato. Il Pipita ha corso nelle prime due gare una media di 10.7 chilometri, più dei suoi compagni di reparto che pure hanno un settore di competenza più ampio. Il ...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Milan - stipendi in crescita del 25% : Higuain è il più pagato : Sale a 129 milioni di euro circa il monte ingaggi del Milan per la stagione 2018-2019, rispetto ai circa 103 milioni della stagione 2017-2018. L'articolo Milan, stipendi in crescita del 25%: Higuain è il più pagato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stipendi Milan : guida Higuain - Reina come Suso - Borini più di Bonaventura : Il Pipita, davanti a tutti. Nella classifica dei giocatori più pagati del Milan, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, l'argentino è sul gradino più alto del podio con 9,5 milioni di euro netti a stagione. Medaglia d'argento per Gigio Donnarumma, che ogni anno incassa 6 milioni di euro, sempre netti,, al terzo ...

Higuain al Milan - Caressa svela un retroscena : “Ho letto un messaggio del Pipita sulla Juve…” : Il passaggio di Higuain al Milan si è concretizzato da oltre un mese, ma c’è chi ancora parla dell’addio del Pipita alla Juventus. Ultimo, in ordine di tempo, il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa, che ha voluto svelare un interessante retroscena sulla vicenda che ha portato al trasferimento dell’attaccante argentino. Caressa su Higuain: “Lui voleva restare alla Juventus” Dagli studi di Sky ...

Milan - che numeri per Higuain : Minuziosa analisi statistica a firma della Gazzetta dello sport sulla prova offerta da Gonzalo Higuain contro la Roma. Maggiore la presenza all'interno della gara: i palloni giocati sono saliti da 38 a 49. I passaggi andati a buon fine sono quasi raddoppiati ...

Milan - operazione 'doppio 9'. Higuain più Cutrone? Si può - se... : Gonzalo Higuain insieme a Patrick Cutrone. Sono tanti i Milanisti che vorrebbero vedere i due bomber giocare insieme, visto quanto sono stati capaci di fare nei pochi minuti in coppia contro la Roma. ...

Impara da Higuain e si divora Schick : Cutrone trascina il Milan in 6 minuti : Il sorriso di chi ha visto il proprio idolo, la maturità di chi sa che può Imparare da uno tra i migliori attaccanti al mondo, la consapevolezza di partire dietro nelle gerarchie, la sicurezza di chi ...