Migranti : Juncker vara polizia frontiera : ANSA, - BRUXELLES, 8 SET - Creare per la prima volta un'autentica polizia di frontiera europea e trasformare il controverso controllo dell'immigrazione irregolare in una competenza comunitaria. E' ...

Sintonia Conte-Juncker sui Migranti : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del Presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese”. Lo scrive il premier postando la risposta del presidente della commissione Ue, ...

Migranti : Conte - bene Juncker - importante passo avanti : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti . La risposta del Presidente Juncker , che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte postando la risposta del presidente della ...

Migranti - cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte : Jean Claude Juncker ha risposto alle lettere inviate dal premier Conte il 14 e il 17 luglio: "La Commissione continuerà a lavorare ininterrottamente per tutta l'estate, da un lato per sostenere - entro i limiti del suo mandato - gli sforzi degli Stati membri, dall'altro per preparare le proposte legislative da presentare in settembre per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea e rendere più efficace la politica di ...