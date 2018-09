Migliorare i conti e fare le riforme gialloverdi | il triplo salto mortale di Tria

huffingtonpost

(Di sabato 8 settembre 2018) "In manovra partiranno tutte le varie". Parlando a margine dell'Ecofin informale di Vienna, Giovanniconferma l'intenzione dell'esecutivo di far partire da subito reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Impegni pesanti, sulla carta, su cui è in atto una discussione "in parte tecnica, ma molto politica", confessa il titolare di Via XX Settembre. Insomma, il confronto sulle misure tra i due contraenti del contratto di governo è ancora tutto aperto. E molto dipenderà dalle nuove stime sulla crescita e soprattutto dall'andamento dello spread.Il ministro non fornisce numeri. Bisogna aspettare che l'Istat chiarisca cosa è accaduto in estate. "Era stato annunciato un rallentamento dell'economia all'inizio dell'estate, i nuovi dati che arrivano sono un po' più confortanti", dichiara. Ma a preoccupare forse di ...