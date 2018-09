Migliorare i conti e fare le riforme gialloverdi : il triplo salto mortale di Tria : "In manovra partiranno tutte le varie riforme". Parlando a margine dell'Ecofin informale di Vienna, Giovanni Tria conferma l'intenzione dell'esecutivo di far partire da subito reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Impegni pesanti, sulla carta, su cui è in atto una discussione "in parte tecnica, ma molto politica", confessa il titolare di Via XX Settembre. Insomma, il confronto sulle misure tra i due ...