eurogamer

: Microsoft: moltissimi grandi titoli previsti per Xbox One nelle vacanze invernali #Microsoft - Eurogamer_it : Microsoft: moltissimi grandi titoli previsti per Xbox One nelle vacanze invernali #Microsoft -

(Di sabato 8 settembre 2018)one non brillerà certo per contenuti esclusivi, ma per l'imminente stagione nataliziaha in serbo una serie di uscite che la renderanno ricca di uscite tripla A.Come riporta Gamespot infatti il prossimo mese avremo Froza Horizon 4, e poi fino alla fine dell'anno sarà un assalto digiochi, grazie soprattutto ad una serie di uscite multipiattaforma.Da Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Fallout fino a Red Dead Redemption, Tomb Raider, FIFA, Madden, NBA, Just Cause e molti altri, tutti questimultipiattaforma terranno senz'altro i giocatori impegnati per tutta la durata delledella stagione invernale.precisa che si tratta di una strategia voluta e concordata con i loro partner di terze parti proprio per la stagione delle.Read more…