Mick Schumacher vince ancora | quarto successo stagionale in F3

Mick Schumacher scatenato - il figlio d’arte vince anche al Nurbugring! Secondo in classifica dell’Europeo F3 : Mick Schumacher è davvero scatenato in questo periodo della stagione e continua a trionfare da vero fuoriclasse! Il figlio d’arte ha vinto gara-1 al Nurburgring dove si sta disputando una tappa dell’Europeo Formula 3. Il tedesco ha così timbrato il quarto successo stagionale, in occasione delle ultime quattro tappe del campionato ha trionfato almeno una volta confermando di poter davvero fare la differenza e di seguire le orme del ...

Mick Schumacher - Esibizione al Nürburgring su una Mercedes DTM : Mick Schumacher proverà la Mercedes-AMG C63 DTM questo fine settimana, sul circuito del Nürburgring. Il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 sarà al volante della "race taxi" per un'Esibizione che si terrà venerdì.Unottima annata. Dopo il buon debutto del 2016 nella Formula 4 italiana e in quella tedesca, Mick è passato lo scorso anno in Formula 3 e ha accumulato parecchia esperienza, che durante questa stagione ...

Mick Schumacher pronto per la promozione in F2? Il possibile futuro del figlio d’arte - tutti gli scenari : La stagione di Mick Schumacher si sta confermando esaltante, il figlio del grande Michael ha infilato ben tre vittorie nella F3 europea e si inizia già a parlare del suo futuro. Il figlio d’arte sembra poter ambire a un salto di categoria già a partire dalla prossima stagione come riporta il quotidiano Kolner Express secondo il quale Mick potrebbe approdare in F2 con il team ART, scuderia gestita da Nicholas Todt. Dalla Germania arrivano ...

Formula 1 : il sogno di Mick - figlio di Michael Schumacher : ' Il ruolo di Michael Schumacher è tutt'ora enorme per il nostro sport. Lui è e sarà sempre un'icona. Per i giovani piloti dovrebbe essere più facile raggiungere la F1, e sarebbe speciale se Mick ...

Mick Schumacher - il figlio di Michael è abbastanza veloce per la Formula 1? : Buon sangue non mente: Mick Schumacher, figlio del grande Michael (sette volte campione del mondo di Formula 1), cresce bene e corre sempre più veloce. Nell’ultimo weekend, a Misano Adriatico, ha collezionato una vittoria, un terzo e un quinto posto nelle tre gare del campionato europeo di Formula 3. Superato il “praticantato” della scorsa stagione (un podio a Monza il suo miglior risultato) il 19enne pilota tedesco si è sbloccato con l’arrivo ...

Misano - Mick Schumacher ha calato il tris : Mick Schumacher trionfa a Misano: dalla pole al gradino più alto del podio. Il figlio del sette volte campione del mondo della F1 si è aggiudicato gara-1 dell'Euro F3 sulla pista romagnola, sede del settimo appuntamento in calendario. Per lui è la terza affermazione stagionale. Un dominio assoluto per il tedesco ...

F3 - Mick Schumacher : 'Papà è il mio idolo' : 'Ho sempre fatto diversi sport, ma non ho mai trovato il feeling giusto, non sono mai stato convinto di fare altro per il mio futuro ammette Schumi junior alla BBC . Il feeling che cercavo l'ho ...

Euro Formula 3 Mick Schumacher fa il bis : a Silverstone altro sigillo : Arriva a Silverstone la seconda vittoria di Mick Schumacher nell'Euro F3. Il figlio del sette volte iridato di F1 conquista il successo in gara-2 del sesto appuntamento della stagione. la gara - Il ...

L’obiettivo di Mick Schumacher? La F1 - ovvio : Mick Schumacher conferma che la F1 resta il suo obiettivo. Pochi giorni fa, il boss di Liberty Media Chase Carey ha detto che se il 19 figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher entrasse in F1 sarebbe grandioso. Ma cosa ne pensa il diretto interessato, fresco vincitore della gara di F3 a Spa? […] L'articolo L’obiettivo di Mick Schumacher? La F1, ovvio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Carey spera nell’arrivo di Mick Schumacher in F1 : Il boss di Liberty Media Chase Carey spera che il figlio del grande Michael Schumacher entri presto in F1. Il 19enne Mick Schumacher è nela sua seconda stagione nell’Europeo F3 e attualmente è 8° in classifica, dopo aver vinto l’ultima gara a Spa. Alla domanda se sarebbe positivo l’arrivo del tedesco in F1, Carey ha […] L'articolo Carey spera nell’arrivo di Mick Schumacher in F1 sembra essere il primo su ...

C'è un altro Schumacher che vince : primo successo di Mick in Formula 3 : Sulle orme del padre. Ieri, sulla mitica pista di Spa, Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara di Formula 3. In 'gara 3' della tappa belga del Campionato Europeo Fia, il figlio di Michael ha dato ...